Ben-Gvir’den Tartışmalı İtiraf: Filistinli Tutsakların Ağır Koşullarından Memnunum

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadını temsil eden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tartışmalı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve geldiği günden bu yana Filistinli tutuklulara yönelik politikaları sertleştiren ve cezaevlerindeki kısıtlamaları artıran Ben-Gvir, hapishanelerdeki ağır yaşam koşullarının kendi stratejisinin bir sonucu olduğunu itiraf etti.

Bakan Ben-Gvir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tutukluların maruz kaldığı kısıtlamaların ve zorlu yaşam standartlarının bilincinde olduğunu vurgulayarak, “Bu koşullardan memnunum” ifadesini kullandı. İsrail’in güvenlik politikası kapsamında bu baskıcı yaklaşımın gerekli olduğunu savunan Ben-Gvir, cezaevlerindeki şartların iyileştirilmesi yönündeki çağrıları ise tamamen reddetti.

Bakanın bu açıklamaları, uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından “insanlık onurunu hiçe sayan bir yaklaşım” olarak nitelendirilerek sert tepkiyle karşılandı. Uzmanlar, Ben-Gvir’in bu açık kabulünün, İsrail cezaevi sisteminde tutukluların temel haklarının ihlal edildiğine dair iddiaları güçlendirdiğini ve bölgedeki toplumsal gerilimi artırabilecek bir provokasyon olduğunu savunuyor.