Ukrayna Krizi İçin Diplomatik Hamle: CIA Direktörü Ratcliffe’den “Üçlü Zirve” Önerisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ratcliffe’in Moskova’daki temasları, Ukrayna sahasındaki çatışmaların diplomatik bir kanalla sonlandırılmasına yönelik uluslararası arayışların hızlandığı bir döneme denk geldi. Gelen bilgilere göre CIA Direktörü, krizin düğümünü çözecek bir çözümün ancak en üst düzeyde, doğrudan liderler arası bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini Moskovalı muhataplarına iletti.

Öneri, Donald Trump’ın arabuluculuğu altında Putin ve Zelenskiy’yi aynı masada buluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, mevcut diplomatik kanalların tıkandığı ve küresel güçlerin sahadaki etkisinin derinleştiği bir süreçte, çatışmanın seyrini değiştirebilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kremlin ve Kiev yönetimlerinden bu teklife dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak Washington, Moskova ve Kiev hattındaki bu diplomatik hareketlilik, önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeni bir görüşme trafiği yaşanabileceğine dair beklentileri yükseltti. Tarafların bu üçlü formata vereceği yanıt, krizin kısa ve orta vadeli geleceğini belirleyecek temel faktör olarak öne çıkıyor.