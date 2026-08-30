Güney Lübnan’da İsrail Saldırıları Şiddetini Artırıyor: Hava ve Topçu Taarruzu Geniş Alana Yayıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan hattı, İsrail ordusunun başlattığı şiddetli bombardımanla sarsılıyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile kara birliklerinin topçu sistemleri, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde geniş bir coğrafyayı hedef almaya başladı.

Saldırıların merkezinde yer alan stratejik noktaların yanı sıra, çevre köyler ve yerleşim bölgeleri de hava bombardımanının ve topçu ateşinin hedefi haline geldi. Bölgeden yükselen dumanlar, saldırıların geniş bir alana yayıldığını teyit ederken; sivil yerleşimlerin de bu yoğun ateş hattının içinde kaldığı bildiriliyor.

Bölgedeki insani durumun hızla kötüleştiği gözlenirken, yerel kaynaklar saldırıların şiddetinin her geçen saat arttığını belirtiyor. İsrail ordusunun operasyonları derinleştirme stratejisi, Lübnan’ın güneyindeki güvenlik dengelerini tamamen sarsarken, uluslararası gözlemciler bölgede daha büyük bir çatışma dalgasının yaşanmasından endişe ediyor.