İsrail Seçmeninde Yapay Zeka Etkisi: Seçmenlerin Dörtte Biri Karar Sürecinde Yapay Zekayı Kullanmayı Düşünüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyaset dünyasında dijital dönüşüm, İsrail seçim süreçlerinde yeni bir boyuta taşınıyor. Son yapılan kapsamlı bir anket çalışması, seçmenlerin karar alma mekanizmalarına teknolojinin ne denli entegre olduğunu çarpıcı verilerle gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre, İsrail seçmenlerinin her dört kişisinden biri, siyasi partilerin vaatlerini analiz etmek, adayların geçmiş performanslarını incelemek veya karmaşık politika metinlerini anlamlandırmak için yapay zeka araçlarından destek almayı düşünüyor.

Veriler, yapay zekanın yalnızca bir teknolojik yenilik değil, aynı zamanda bir “seçmen asistanı” olarak siyasi katılım süreçlerinde yerini almaya başladığını gösteriyor. Özellikle adayların seçim beyannameleri, ekonomik paketler ve güvenlik politikaları gibi yoğun bilgi içeren konularda, seçmenlerin yapay zekayı bir özetleme ve veri doğrulama aracı olarak kullanma eğiliminde olduğu saptandı.

Siyaset bilimciler ve teknoloji uzmanları, bu eğilimin iki ucu keskin bir bıçak olduğuna dikkat çekiyor. Bir yandan yapay zekanın bilgiye erişimi hızlandırıp seçmen bilincini artırabileceği, diğer yandan ise dezenformasyon (deepfake, manipülatif metinler vb.) ve algoritmik yanlılıklar nedeniyle demokratik süreçlerin manipüle edilme riskini doğurabileceği vurgulanıyor. Bu gelişmenin, önümüzdeki seçim kampanyalarında siyasi partilerin dijital stratejilerini kökten değiştirmesi bekleniyor.