CIA Direktörünün "Trump, Putin ve Zelenski arasında üçlü görüşme teklif ettiği" iddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Axios sitesine konuşan isimleri paylaşılmayan kaynaklar, Ratcliffe'in geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Ratcliffe'in, Trump, Putin ve Zelenski arasında üçlü görüşme teklif ettiğini öne süren kaynaklar, bu ziyaretin amacının üst düzey Rus istihbarat yetkililerinin, Putin'i ABD'nin ara buluculuğunda Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etmeye yardımcı olup olamayacaklarını belirlemek olduğunu iddia etti.

Kaynaklar, Ratcliffe'e göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un, "diplomatik çabaları yeniden başlatmaya yardımcı olacak yapıcı bir kişi" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in ziyaretinin "standart iş faaliyeti olduğunu ve Rusya'yı NATO bölgesine saldırılara karşı uyarmayı amaçlamadığını" belirtti.

The New York Times gazetesinin haberinde, Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde, Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.