Irak Hükümetinden ABD Öncülüğündeki Koalisyona Ret: Varlık Süresi Uzatılmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bağdat yönetimi, ülkedeki askeri varlığı tartışma konusu olan ABD öncülüğündeki koalisyona karşı tavrını netleştirdi. Hükümet Sözcüsü, yapılan resmi açıklamada, koalisyon güçlerinin görev süresinin uzatılmasına dair Washington’dan gelen önerinin hükümet tarafından kabul edilmeyerek geri çevrildiğini duyurdu.

Bu karar, Irak siyasetinde uzun süredir devam eden “yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi” tartışmalarında kritik bir aşama olarak öne çıkıyor. Bağdat, egemenlik hakları çerçevesinde uluslararası bir askeri varlığa duyulan ihtiyacın artık sona erdiğini savunuyor. Hükümetin bu hamlesiyle birlikte, bölgedeki güvenlik mimarisinin tamamen yerel unsurlar tarafından üstlenilmesi hedefleniyor.

Washington yönetiminin bu ret kararına nasıl bir diplomatik yanıt vereceği ve sahadaki askeri planlamanın nasıl değişeceği, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya aday. Irak tarafı, bu kararın ülkenin tam bağımsızlığı yolunda atılmış stratejik bir adım olduğunun altını çiziyor.