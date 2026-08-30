İsrail’de Benzin Fiyatı 14 Yılın Zirvesine Çıktı: Litre Fiyatı 8,25 Şekele Yükseliyor + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’de akaryakıt fiyatları yeniden yükseliyor. Enerji ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Yakıt ve Gaz İdaresi’nin açıkladığı yeni tarifeye göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin self-servis istasyonlardaki azami litre fiyatı 1 Eylül Salı gününden itibaren 8,25 şekel olacak.

Yeni fiyat, ağustos ayındaki 8,09 şekellik seviyeye göre litre başına 16 agora artış anlamına geliyor. Tam servis için alınan ek ücret ise 26 agora olacak. Eilat’ta KDV uygulanmadığı için litre fiyatı 6,99 şekel seviyesinde kalacak.

Bu rakam yaklaşık 2,77 dolar/litre, yani galon başına yaklaşık 10,48 dolar seviyesine karşılık geliyor. Böylece İsrail, benzin fiyatlarının en yüksek olduğu gelişmiş ekonomilerden biri konumuna geliyor. CTech’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre yeni fiyat, İsrail’de Eylül 2012’de görülen nominal tarihi zirveyle aynı seviyeye ulaşıyor.

Bununla birlikte “14 yılın rekoru” ifadesi nominal fiyat üzerinden yapılıyor. Enflasyon hesaba katıldığında bugünkü gerçek fiyatın 2012’deki seviyenin altında olduğu belirtiliyor.

Fiyat artışının resmi nedeni

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı, eylül ayındaki fiyat artışının üç temel unsurdan kaynaklandığını bildiriyor: uluslararası piyasalarda benzinin pahalanması, akaryakıt üzerindeki vergi düzenlemesi ve pazarlama marjındaki artış.

Dolayısıyla mevcut resmi açıklamalar, fiyat artışını doğrudan yalnızca Hayfa’daki rafinerinin durumuna bağlamıyor.

Hayfa rafinerisi gerçekten devre dışı mı?

İsrail’in en önemli enerji tesislerinden biri olan Hayfa’daki Bazan rafinerisi son dönemde İran füze saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar tesisin enerji ve yardımcı altyapısında hasara yol açtı.

Reuters, 20 Mart 2026’daki İran saldırısının ardından rafinerinin bazı elektrik ve hizmet altyapısının zarar gördüğünü, ancak üretim tesislerinin büyük bölümünün çalışmaya devam ettiğini ve kalan ünitelerin de birkaç gün içinde yeniden devreye alınmasının beklendiğini bildirdi.

Reuters’ın 30 Mart tarihli başka bir haberinde de bir yakıt tankının vurulmasına rağmen İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen’in üretim tesislerinin zarar görmediğini ve ülkenin yakıt arzında kesinti beklenmediğini söylediği aktarıldı.

Bu nedenle, “benzin fiyatı Hayfa rafinerisi yeniden faaliyete geçirilemediği için 8,25 şekele çıktı” şeklindeki kesin ifade mevcut açık kaynaklarla doğrulanmıyor.

Ancak Hayfa tesisinin geçmiş saldırılarda önemli ölçüde zarar gördüğü de gerçek. Reuters, Haziran 2025’te İran saldırısı sonrası kritik altyapı hasarı nedeniyle rafinerinin geçici olarak tamamen durdurulduğunu bildirmişti.

Küresel rafineri krizi fiyatları yukarı itiyor

İsrail’deki fiyat artışının daha geniş arka planında ise küresel rafineri ve enerji arzı krizi bulunuyor.

Reuters diyor ki: İran savaşı, Körfez’deki üretim ve nakliye sorunları ile Rus rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırılarının birleşmesi, küresel rafineri sisteminde ciddi bir darboğaz oluşturdu. Ajansa göre dünya rafineri üretimi talebin yaklaşık 2 milyon varil/gün altında seyrediyor ve özellikle benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatları ham petrolden daha hızlı yükseliyor.

Associated Press diyor ki: İran savaşı altı ay içinde dünya petrol ve ulaştırma maliyetlerini belirgin biçimde artırdı. Brent petrolün savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 20 yükselmesi, tüketicilerin yakıt ve ulaşım faturalarına doğrudan yansıdı.

AFP diyor ki: Ukrayna’nın Rusya’daki büyük rafinerilere yönelik saldırıları bazı tesislerde üretimi aylarca durdurabilecek ölçüde hasar yarattı. Ağustos ayında büyük bir Rus rafinerisinin yaklaşık altı aya kadar devre dışı kalabileceğinin açıklanması, küresel ürün arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Anadolu Ajansı diyor ki: Rusya’da rafineri kesintileri ve Ukrayna saldırıları nedeniyle yakıt sıkıntısı yeniden ağırlaştı; bazı bölgelerde istasyonların önemli bölümünde benzin bulunamaz hale geldi. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen benzin ithal etmeye başladı.

TASS diyor ki: Rus hükümeti, iç piyasadaki sıkıntıyı kontrol altına almak amacıyla benzin, dizel ve diğer bazı yakıtların ihracatını 2027 başına kadar yasakladı; ayrıca rafineri bakım programlarını yeniden düzenlemeye başladı.

Agenzia Nova da, ağustos ayında Rus rafinerilerine en az 21 saldırı düzenlendiğini ve ülkedeki rafineri işleme kapasitesinin yaklaşık 20 yılın en düşük seviyelerine gerilediğini aktarıyor.

Körfez faktörü

Körfez’deki kriz de küresel fiyatları baskılayan ikinci büyük unsur.

Reuters, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların küresel rafine ürün piyasasını daralttığını, Asya’ya giden benzin, dizel ve jet yakıtı arzının savaş öncesi seviyelerin belirgin biçimde altında kaldığını bildiriyor.

Anadolu Ajansı da Hürmüz üzerinden enerji akışındaki belirsizliğin petrol fiyatlarında dalgalanmaya ve küresel arz güvenliği konusunda endişelere yol açtığını belirtiyor.

Haber Analizi

İsrail’de benzinin 8,25 şekele çıkması tek başına yerel bir vergi veya dağıtım meselesi olarak okunamaz. Fiyat artışının resmi hesaplamasında uluslararası benzin fiyatlarının yükselmesi belirleyici rol oynuyor ve bu yükseliş küresel rafineri sistemindeki olağanüstü baskıyla doğrudan bağlantılı.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar, fiyat artışının esas nedeninin “Hayfa rafinerisinin İran saldırısından sonra yeniden çalıştırılamaması” olduğu iddiasını desteklemiyor. Reuters’ın Mart 2026’daki haberleri, tesisin büyük bölümünün çalıştığını ve hasarlı bölümlerin kısa sürede yeniden devreye alınmasının beklendiğini gösteriyor.

Daha doğru değerlendirme şu şekilde yapılabilir: İran saldırılarının İsrail’in enerji altyapısı üzerindeki baskısı, Hürmüz kaynaklı bölgesel arz sorunları ve Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik yoğun saldırıları aynı dönemde küresel rafine ürün piyasasını daralttı. İsrail de ithal yakıt fiyatlarının ve uluslararası ürün fiyatlarının yükseldiği bu ortamdan doğrudan etkileniyor.

Dolayısıyla 8,25 şekellik yeni fiyat, hem İsrail içindeki vergi ve fiyatlandırma mekanizmasının hem de Orta Doğu ve Rusya merkezli küresel rafineri krizinin tüketiciye yansıyan somut sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir.