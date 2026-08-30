İran Adına Casusluk İddiası: İsrail’de 14 ve 16 Yaşındaki İki Çocuğa Dava Açıldı + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’de İran adına yürütüldüğü öne sürülen yeni bir istihbarat faaliyetiyle ilgili olarak iki çocuğa karşı iddianame hazırlandı.

İsrail Devlet Savcılığı’nın Hayfa Bölge Çocuk Mahkemesi’ne sunduğu iddianameye göre, Kiryat Motzkin’de yaşayan 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk, İran adına hareket ettiği belirtilen bir yabancı ajan için para karşılığında çeşitli görevler gerçekleştirdi.

Soruşturmaya göre temas Haziran 2026’da Telegram üzerinden başladı. Çocuklardan biri, iş ilanlarının bulunduğu bir Telegram grubunda iş ararken kendisini “Daniel” olarak tanıtan bir kişiyle irtibata geçti. Savcılığın iddiasına göre Daniel, çocuğa farklı görevler karşılığında para teklif etti. Daha sonra ikinci çocuk da faaliyete dahil edildi.

Savcılık, iki çocuğun başlangıçta karşılarındaki kişinin kimliğini tam olarak bilmediklerini, ancak daha sonra onun İran bağlantılı olduğunu öğrendikleri halde bazı faaliyetlere devam ettiklerini ileri sürüyor.

Alışveriş merkezlerini görüntülediler

İddianamede yer alan en ciddi suçlamalardan biri keşif ve görüntü toplama faaliyetleriyle ilgili.

Çocuklardan birinin Herzliya ve Tel Aviv çevresindeki alışveriş merkezlerini görüntülediği, bir alışveriş merkezindeki giriş ve çıkışların sayısı ile görev yapan güvenlik personeline ilişkin bilgileri karşı tarafa ilettiği öne sürülüyor.

Yerel Haifa News’in aktardığı iddianameye göre çocuk, gönderdiği görüntülerin olası bir saldırıda kullanılabileceğinden endişelenmesinin ardından bazı videoları daha sonra silmişti.

Duvarlara grafiti yazdılar

İddianameye göre çocukların gerçekleştirdiği diğer görevlerden biri de Kiryat Motzkin bölgesindeki duvarlara grafiti yazıları püskürtmekti.

İsrail Polisi, grafiti yazılarını “hükümete karşı kışkırtıcı sloganlar” olarak tanımladı. Çocukların daha sonra yaptıkları çalışmanın görüntülerini İran bağlantılı olduğu öne sürülen kişiye gönderdikleri belirtiliyor.

Başka çocukları da görevlere çekmeye çalıştılar

Dosyanın dikkat çeken bir başka bölümü ise yeni kişilerin devşirilmesi girişimi.

Savcılığa göre çocuklardan biri, diğerinin Telegram hesabını kullanarak kendisini İsrail Askeri İstihbaratının 8200 Birimi’nde görev yapan bir asker gibi tanıttı ve bu yolla yeni görevler almaya çalıştı.

Aynı şüphelinin, başka çocukların da faaliyete katılması amacıyla bir Telegram kanalı oluşturmaya çalıştığı ve “yüksek riskli” olarak tanımlanan görevleri gerçekleştirecek çocuklar bulmaya yönelik girişimlerde bulunduğu ileri sürülüyor.

İsrail basınındaki haberlere göre yapılan işler karşılığında çocuklara toplamda yüzlerce şekel değerinde, kısmen kripto para üzerinden ödeme yapıldı.

Suçlamalar aynı değil

İki çocuk hakkında yöneltilen suçlamalar tamamen aynı değil.

Savcılık belgelerine göre her iki sanık hakkında yabancı ajanla temas veya bu temasa yardım etme ve mala zarar verme suçlamaları bulunuyor.

Ancak çocuklardan yalnızca biri hakkında ayrıca “düşmana bilgi sağlama” suçundan üç ayrı suçlama yöneltildi.

İsrail polisi ayrıca ilk teması kurduğu belirtilen çocuğun Ben Gurion Havalimanı’na gelişinde gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, çocuğun hangi ülkeden döndüğüne veya gözaltının tam tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Haber Analizi

Bu olay, tek başına iki çocuğun gerçekleştirdiği münferit bir faaliyet olarak değerlendirilmemeli. Son aylarda İsrail güvenlik makamları, İran bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilerin Telegram, WhatsApp ve diğer dijital platformlar üzerinden İsrail vatandaşlarına küçük ve görünüşte basit görevler teklif ederek temas kurmaya çalıştığı birçok dosya açıkladı.

The Times of Israel diyor ki: 14 ve 16 yaşındaki iki şüpheli yalnızca grafiti ve fotoğraf çekme görevleriyle sınırlı kalmadı; alışveriş merkezlerinin girişleri ve güvenlik görevlileri konusunda bilgi toplama ve başka çocukları “yüksek riskli” görevlere çekme girişiminde bulundu. Haberde ödemenin yüzlerce şekel değerinde kripto para üzerinden yapıldığı da belirtiliyor.

The Jerusalem Post diyor ki: İki çocuk Telegram üzerinden Haziran ayında devşirildi ve kendilerine para karşılığı görevler teklif edildi. Gazete, çocukların karşılarındaki kişinin İran bağlantısını kabul etmesine rağmen bazı görevleri sürdürdüklerinin iddia edildiğini aktarıyor.

Ynet diyor ki: Dosyanın en hassas taraflarından biri alışveriş merkezlerinin görüntülenmesi. Çocuklardan birinin sadece görüntü çekmediği, güvenlik görevlilerinin sayısı ile giriş ve çıkışlar hakkında da bilgi topladığı iddia ediliyor.

Walla News diyor ki: Savcılık, çocukların İran adına hareket eden bir yabancı ajan için ücret karşılığında faaliyet yürüttüğünü ve bunların bir bölümünü İran bağlantısını öğrendikten sonra da sürdürdüğünü ileri sürüyor.

Anadolu Ajansı’nın daha önceki benzer vakalara ilişkin haberleri ise İsrail’de bu yöntemin yalnızca çocuklarla sınırlı olmadığını gösteriyor. AA, Mayıs ayında üç asker ve bir sivilin İran istihbaratı adına hassas ve askeri noktaları görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alındığını bildirmişti. Temmuzda ise gizli bir birimde görev yapan bir yedek askerin İran bağlantılı bir ajanla temas ve düşmana bilgi sağlamakla suçlandığını aktardı. Ağustos ayında da Aşkelon’da yaşayan bir çift hakkında benzer suçlamalarla iddianame hazırlandığını bildirdi.

Associated Press diyor ki: İsrail’de daha önce 13 yaşındaki bir çocuğun İran bağlantılı ajanlarla temas şüphesiyle gözaltına alınması, gençlerin de bu tür dijital devşirme girişimlerinin hedefi haline gelebildiğini gösteren başka bir örnek oluşturdu.

Reuters’ın daha geniş İran-İsrail istihbarat rekabetine ilişkin haberleri de savaşın klasik askeri yöntemlerin ötesine geçtiğini gösteriyor. Reuters, İran ile bağlantılı siber ve istihbarat faaliyetlerinde Telegram gibi dijital kanalların kullanımının giderek arttığını ve bölgesel savaşın istihbarat ile siber boyutunun genişlediğini bildiriyor.

Askerî-Güvenlik Değerlendirmesi

Dosyanın güvenlik açısından en önemli yönü, İran adına faaliyet gösterdiği öne sürülen kişinin doğrudan yüksek seviyeli bir askeri hedefe ulaşmaya çalışmak yerine düşük maliyetli, küçük görevlerden başlayarak kademeli bir devşirme modeli uyguladığı iddiasıdır.

Grafiti yazmak veya fotoğraf çekmek ilk bakışta düşük önemde faaliyetler gibi görünebilir. Ancak istihbarat servisleri açısından bu tür görevler kişinin emir alma isteğini, risk toleransını, güvenilirliğini ve ödeme karşılığında ne ölçüde daha ileri gidebileceğini test etmek için kullanılabilir.

Daha sonraki aşamada güvenlik görevlilerinin sayısı, giriş-çıkış noktaları veya belirli tesislerin görüntülerinin talep edilmesi, basit bir etki operasyonuyla gerçek istihbarat toplama faaliyeti arasındaki sınırın aşılabileceğini gösteriyor.

Bu dosyada özellikle 14 ve 16 yaşındaki çocukların kullanılmış olması, dijital platformlarda ekonomik teşviklerin gençler üzerinde oluşturabileceği güvenlik açığını da gündeme getiriyor.

Bununla birlikte iki çocuk hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığı unutulmamalı. Yukarıdaki faaliyetler, 30 Ağustos 2026 tarihinde İsrail savcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamedeki suçlamalardır ve yargılama sonucunda kanıtlanmaları gerekmektedir.