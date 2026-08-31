Ehl-i Beyt dostları Antalya’da buluştu: Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası coşkuyla kutlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Antalya Kur’an ve Ehl-i Beyt Derneği tarafından, İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s.) doğum yıl dönümleri münasebetiyle Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası programı düzenlendi.

Antalya’da Ehl-i Beyt dostlarının yoğun katılım gösterdiği programda, Peygamber Efendimiz’in ve İmam Cafer-i Sadık’ın örnek hayatları ile İslam ümmetinin birlik ve beraberliğinin önemi ele alındı. Vahdet Haftası dolayısıyla İslami kardeşlik ve birlik mesajlarının öne çıktığı etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şeyh Mustafa Barik hocamızın gerçekleştirdiği tilavetin ardından, Ehl-i Beyt Alimi Murat Olgun hocamız günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Programda Remzi Esmer ve Ahmet Erbay tarafından okunan ilahiler, katılımcılara duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı.

Etkinliğin ilerleyen bölümünde Kutlu Doğum pastası kesilerek katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Samimi ve manevi bir atmosferde gerçekleşen program, dualarla sona erdi.

Programın sonunda dernek yetkilileri, etkinliğe katkı sunan ve katılım sağlayan tüm Ehl-i Beyt dostlarına teşekkür ederek, Hz. Muhammed Mustafa ve İmam Cafer-i Sadık’ın kutlu doğumlarını tebrik etti; birlik, kardeşlik ve vahdet temennisinde bulundu.