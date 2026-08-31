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Ehl-i Beyt dostları Antalya’da buluştu: Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası coşkuyla kutlandı

31 Ağustos 2026 - 17:42
News ID: 1859626
Ehl-i Beyt dostları Antalya’da buluştu: Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası coşkuyla kutlandı

Antalya Kur’an ve Ehl-i Beyt Derneği, Hz. Muhammed (s.a.a) ve İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s) doğum yıl dönümleri ile Vahdet Haftası’nda anlamlı bir program düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kur’an tilaveti, konuşmalar, ilahiler ve dua ile İslami birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Antalya Kur’an ve Ehl-i Beyt Derneği tarafından, İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s.) doğum yıl dönümleri münasebetiyle Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası programı düzenlendi.

Antalya’da Ehl-i Beyt dostlarının yoğun katılım gösterdiği programda, Peygamber Efendimiz’in ve İmam Cafer-i Sadık’ın örnek hayatları ile İslam ümmetinin birlik ve beraberliğinin önemi ele alındı. Vahdet Haftası dolayısıyla İslami kardeşlik ve birlik mesajlarının öne çıktığı etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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Şeyh Mustafa Barik hocamızın gerçekleştirdiği tilavetin ardından, Ehl-i Beyt Alimi Murat Olgun hocamız günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Programda Remzi Esmer ve Ahmet Erbay tarafından okunan ilahiler, katılımcılara duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı.

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Etkinliğin ilerleyen bölümünde Kutlu Doğum pastası kesilerek katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Samimi ve manevi bir atmosferde gerçekleşen program, dualarla sona erdi.

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Programın sonunda dernek yetkilileri, etkinliğe katkı sunan ve katılım sağlayan tüm Ehl-i Beyt dostlarına teşekkür ederek, Hz. Muhammed Mustafa ve İmam Cafer-i Sadık’ın kutlu doğumlarını tebrik etti; birlik, kardeşlik ve vahdet temennisinde bulundu.

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