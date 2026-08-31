İranlı askeri kaynak: "ABD'nin mayın iddiası hayal ürünü, çatışmanın mayınla ilgisi yok"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı bir askeri kaynak, ABD'nin "Hürmüz Boğazı'nda İran'ın mayın dökmesini önledikleri" yönündeki iddialarını "hayal ürünü ve hikâye uydurma" olarak nitelendirdi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan askeri kaynak, ABD'nin dün gece (Pazar) düzenlediği saldırıyla İran'ın mayın dökmesini engellemeyi hedeflediği ve bu konuda başarılı olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kaynak, "Dün geceki çatışmanın mayın dökümüyle hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak, ABD'nin çelişkili açıklamalarına dikkat çekerek şu soruyu yöneltti:

"Amerikalılar bir yandan tüm mayınları etkisiz hale getirdiklerini söylüyor, diğer yandan da dün gece yeni bir mayın dökümünü engellediklerini iddia ediyorlar. O halde soru şu: Kural ihlali yapan ve mayınlara çarpan tankerler nasıl cezalandırılıyor?!"

İranlı kaynak, ABD'nin dün gece asıl amacının İran'ın kural ihlali yapan gemileri cezalandırmasını engellemek olduğunu ancak bu konuda başarısız olduklarını belirtti. Kaynak, "Kural ihlali yapan gemiler cezalandırıldı ve ABD'nin bölgedeki üsleri de İran füzeleriyle vuruldu" açıklamasında bulundu