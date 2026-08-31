Pezeşkiyan ve Aliyev, ŞİÖ zirvesinde bir araya geldi: "İlişkileri derinleştirelim"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi ve "Şanghay Plus" toplantısı marjında bir araya geldi.

Tesnim Haber Ajansı'nın Kırgızistan'a gönderdiği muhabirin bildirdiğine göre, iki lider görüşmede Tahran ile Bakü arasındaki mevcut işbirliği sürecini ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Pezeşkiyan ve Aliyev, iki ülke arasındaki mevcut kapasitelerden azami ölçüde yararlanarak, çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.