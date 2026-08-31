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Siyonist İsrail istihbaratı doğruladı: Netanyahu'nun oğlu ABD'den 'aceleyle kaçtı'

31 Ağustos 2026 - 17:47
News ID: 1859631
Siyonist İsrail istihbaratı doğruladı: Netanyahu'nun oğlu ABD'den 'aceleyle kaçtı'

Katil Netanyahu’nun ABD’de yaşayan podcast yayıncısı oğlunun yıllarca yaşadığı ABD’den ayrıldığı İsrail iç istihbaratı Shin Bet tarafından doğrulandı. İsrail medyası ise Yair Netanyahu’nun eşyalarını bile toplamadan Amerika’dan ayrıldığını yazdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu’nun 35 yaşındaki en büyük oğlu Yair Netanyahu’nun ‘kendisine yönelik tehditler’ nedeniyle ABD’den acil olarak İsrail’e getirildiği bildirildi.

İsrail İç İstihbarat Ajansı Shin Bet tarafından TSİ ile pazar günü sabaha karşı yapılan açıklamada “Yair Netanyahu’ya zarar verme konusunda belirgin bir tehdit vardı ve bunun ışığında yapılan değerlendirmelerde, kendisi ve güvenlik ekipinin acil olarak tahliye edilip İsrail’e dönmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.

İstihbarat örgütü, tehdidin kaynağına ilişkin bir detay belirtmedi.

Amerika'nın Florida eyaletinde yıllardır yanında İsrailli bir güvenlik ekibiyle yaşayan Yair Netanyahu, İsrail merkezli Newsmax’in haberine göre kişisel eşyalarını bile toplamadan direkt olarak İsrail’e döndü.

The Times of Israel ise Yair Netanyahu’nun, ABD’de sürdürdüğü lüks yaşam tarzı ve devlet fonlu güvenliği nedeniyle eleştirildiğini not düştü.

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