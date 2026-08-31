Dışişleri Bakanı Fidan: İttifakımızın resmi adında mutabık kaldık, Mekke Savunma İttifakı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Mekke’de tarihi bir adım attık, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma anlaşmasını imzaladık.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirmeye çalıştığımız

Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvnelik ve iş birliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır. Mekke Anlaşması kapsamında siyasi ve savunma komitesi tahsis edilmiştir. Bugün bu komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık.

Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adında mutabık kaldık ittifakımızın adı Mekke Savunma İttifakıdır."

"Netanyahu canisi, soykırımcısı ciddiye alınacak bir insan değildir, Netanyahu’nun muhattap olduğu ana kitle uluslararası sistemdir. Çünkü, Netanyahu, onun mentalitesi ve soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil bütün küresel güvenlik için tehdit oluşturmaktadır.

Bunu sadece Türkiye’nin problemi gibi düşünmek bir hata." "Ukrayna Savaşı, bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştü. Bunun engellenmesi gerekiyor.

Bizim elimizde Karadeniz güvenliği için Tahıl Koridoru'na benzer bir anlaşma var. Çalışmalarımız sürüyor."