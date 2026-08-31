İran'dan ABD'ye 'ciddi ders' uyarısı: Saldırganlığa seyirci kalmayacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fars haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin "saldırganlıklarını tekrarlamaması" için "ciddi bir ders alması" gerektiğini ifade etti. Garibabadi, "bölgedeki yabancıların varlığına son verilmesi" gerektiğini aktardı.

Öte yandan İranlı yetkililer tarafından 31 Ağustos 2026'da yayınlanan ve Ürdün'deki ABD askeri hedeflerine bilinmeyen bir yerden fırlatılan füzeleri gösterdiği belirtilen görüntülerden alınan bu ekran görüntüsünde, gökyüzünde mermiler iz bıraktığı görüldü.

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği yönünde bir açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, dünyaya verdiğimiz mesaj budur" dedi ve ekledi:

Ancak saldırganlık karşısında seyirci kalmayacağız. Kesin ve etkili bir yanıt verme gücüne sahibiz. Bu bölgedeki istikrarsızlık herkesi etkiler ve ciddi sorunlara yol açar.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.