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Bennett’ten çarpıcı itiraf: İsrail ‘soykırım’ ve ‘bebek katilleri’ ile anılıyor

31 Ağustos 2026 - 17:53
News ID: 1859635
Bennett’ten çarpıcı itiraf: İsrail ‘soykırım’ ve ‘bebek katilleri’ ile anılıyor

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail’in Amerikan kamuoyunda “soykırım” ve “bebek katilleri” olarak anıldığını belirterek, ülkesinin kuruluşundan bu yana en kötü imaj günlerini yaşadığını söyledi. Bennett ayrıca Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini dile getirerek, yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini ifade etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist gazeteci Itay Segal’ın podcast programına konuk olan eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, İsrail’in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyunda en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

Bennett, ABD’deki kamuoyu algısına ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

“Bir Amerikalı öğrenciye ‘İsrail deyince aklınıza ne geliyor?’ diye sorarsanız, ‘soykırım’ diyorlar. Durum bu. İtalya derseniz ‘makarna, spagetti’ derler; İsrail derseniz ‘bebek katilleri’ derler. Durum bu.”

Bennett ayrıca, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında, hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini belirtti. Netanyahu hakkında konuşan Bennett, “O artık genç bir Yahudi değil, onu turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum” ifadesini kullandı.

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