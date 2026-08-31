Bennett’ten çarpıcı itiraf: İsrail ‘soykırım’ ve ‘bebek katilleri’ ile anılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist gazeteci Itay Segal’ın podcast programına konuk olan eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, İsrail’in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyunda en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

Bennett, ABD’deki kamuoyu algısına ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

“Bir Amerikalı öğrenciye ‘İsrail deyince aklınıza ne geliyor?’ diye sorarsanız, ‘soykırım’ diyorlar. Durum bu. İtalya derseniz ‘makarna, spagetti’ derler; İsrail derseniz ‘bebek katilleri’ derler. Durum bu.”

Bennett ayrıca, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında, hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini belirtti. Netanyahu hakkında konuşan Bennett, “O artık genç bir Yahudi değil, onu turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum” ifadesini kullandı.