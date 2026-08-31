Siyonist askeri kaynaklardan Batı Şeria uyarısı: "Patlama an meselesi"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin askeri ve istihbarat yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin terör eylemlerine karşı Filistinlilerin sert bir yanıt vermesi olasılığı konusunda uyarıda bulundu.

Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Servisi'nin bildirdiğine göre, Siyonist askerlerin ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarının önemli ölçüde artması ve işgalcilerin bölgeyi tamamen ilhak etme planları, Filistinlilerin Siyonist karşıtı operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla karşılaştı. Bu gelişmeler üzerine Siyonist çevreler bölgede olası bir patlamaya karşı uyarıda bulundu.

Yerleşimci terörüne karşı Filistin öfkesinin patlama ihtimali

Bu kapsamda, Siyonist rejimin üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri, Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik terörünün tırmanmasına tepki olarak, bu durumun devam etmesinin sonuçları ve Filistinlilerin olası karşılığı konusunda uyarı yaptı.

İbranice Haaretz gazetesinin aktardığına göre, askeri yetkililer bu uyarıları Başbakan ve Güvenlik Kabinesi üyeleriyle yapılan kapalı kapı görüşmelerinde dile getirdi.

Siyonist rejimin askeri kaynakları, "Batı Şeria'da şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle tehlikeli senaryolara dair ilk işaretler mevcut. Bu durum, halihazırda çatışmalara katılmayan Filistinlileri de Batı Şeria genelinde farklı noktalarda silahlı direnişe yöneltebilir" açıklamasını yaptı.

Walla sitesi de benzer uyarılarda bulundu

İbranice Walla sitesi de Siyonist rejimin istihbarat örgütlerinden Batı Şeria'da olası bir patlamaya ilişkin benzer uyarılar geldiğini duyurdu. Bir askeri yetkiliye atıfla, "İsrail ordusu Batı Şeria'da mantıksız bir durumla karşı karşıya ve ordu yerleşimci şiddeti karşısında hiçbir şey yapamıyor" ifadesine yer verildi.

Söz konusu yetkili, "Kanun ve düzenin sağlanması polis ve sınır muhafızlarının sorumluluğundadır; mahkemeler ise uygun cezaları uygulamakla yükümlüdür" dedi.

Netanyahu'nun faşist kabinesinin provokatif adımları

Son birkaç haftadır, Siyonist yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları ve provokatif eylemleri, işgal ordusunun saldırılarıyla eş zamanlı olarak önemli ölçüde tırmanışa geçti. Nablus'un güneyindeki Karyet köyünün ablukası ise 23. gününe girdi.

Öte yandan, Siyonist rejimin faşist İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli kadın mahkûmların bulunduğu cezaevine girerek onları görüntülemesi ve bu görüntüleri yayınlaması, Batı Şeria'daki gergin durumu daha da alevlendirdi.

Bu arada işgal rejiminin askeri kaynakları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim 2023'teki felaket bozgunundan dikkatleri dağıtmak ve iki ay sonra yapılacak seçimlere odaklanmak için Batı Şeria'daki gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmaya zemin hazırladığı endişesini dile getirdi.

Netanyahu birkaç gün önce, "İsrail'in varlığı gelecek seçimlerin sonucuna bağlıdır. Eğer kaybedersem, sonraki kabine derhal Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilecek, Filistin devleti kurmaya çalışacak ve bu İsrail'in yıkımının başlangıcı olacaktır" demişti.

İbranice Maariv gazetesi ise kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun artan gerilim nedeniyle halihazırda Lübnan ve Gazze'de konuşlu bazı birliklerini Batı Şeria'ya kaydırmayı değerlendirdiğini yazdı.

Siyonist medya, Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi faşist bakanların yerleşimcileri kışkırtmadaki aktif rolüne dikkat çekerek, Smotrich'in Netanyahu'yu Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 Filistin anıtını yıkmak için baskı yaptığını duyurdu.

Veriler artan şiddeti gözler önüne seriyor

Yerleşimlere Karşı Direnç Komisyonu'nun raporuna göre, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırıları bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artış gösterdi. 2025'in ilk 7 ayında 2.524 olan saldırı sayısı, bu yılın aynı döneminde 4.113'e yükseldi.

Birkaç gün önce İbranice Israel Hayom gazetesi, İsrail ordusunun stratejik bir uyarı yayımlayarak, Batı Şeria'nın şiddetli gerilim artışı ve yetkililerin bu durumu ele alamaması nedeniyle büyük bir çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladığını duyurmuştu.

Siyonist askeri analist Yoav Limor, bu uyarıyı ortaya çıkaran isim olarak, "Bu uyarı kamuya açıklanmadı ve Savunma Bakanı Israel Katz sadece kısa ve muğlak bir açıklama yaptı. Ancak ordu, bir toplantıda yerleşimci şiddeti veya 'Yahudi terörü' olarak bilinen olguya ilişkin verileri inceledi ve bu veriler bölgedeki şiddet düzeyinde ciddi bir artış olduğunu gösteriyor" dedi.

Limor, "İsrail ordusu Batı Şeria'da kontrolün kaybedilmesi konusunda uyardı. Genelkurmay Başkanı, Merkez Komutanlığı Başkanı, Harekat Dairesi Başkanı ve diğer üst düzey yetkililer, Yahudi terörünün Batı Şeria'daki gerilimi tırmandıran kilit faktör olduğunu kabul ediyor" ifadelerini ekledi.