Siyonist İsrail'den 1974 anlaşmasına yeni ihlal: Tanklarla El-Der'iyat Tepesi'ne baskın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejime ait bir askeri birlik, Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek ülkenin güneyindeki Kuneytira kentinin güney banliyösünde bulunan El-Der'iyat Tepesi'ne baskın düzenledi.

İRNA ajansının bugün (Pazartesi) El-Ahd platformundan aktardığına göre, "Suriye İnsan Hakları Gözlemevi" olarak bilinen merkez, İsrail askerlerinin El-Mualaka köyünün batısındaki tepede bugün yeni bir harekat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Baskın kapsamında, iki tanktan oluşan bir askeri devriye tepeye girerek kısa bir süre bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

El-Der'iyat Tepesi, geçmişte İsrail ile Suriye arasındaki 1974 tarihli "Ateşkes Anlaşması"nda belirlenen hattın yakınında bulunan askeri bir üs konumundaydı. Son dönemde İsrail baskınlarına sahne olan bölge, en son 25 Ağustos'ta (3 Eylül) benzer bir ihlale maruz kalmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, o tarihte İsrail güçlerine ait iki tank ve bir buldozerin tepe çevresine girişini de kayıt altına almıştı.

Açıklamada, İsrail askeri harekatının bölgedeki bazı noktalarda devam ettiği vurgulandı. Siyonist rejimin, tampon bölge yakınlarındaki Suriye topraklarına yönelik baskınları sürerken, bu saldırıların yeni bölgelere yayılmasından ve rejimin buralarda askeri varlığını kalıcı hale getirmesinden endişe ediliyor. 1974 anlaşmasının sürekli ihlal edildiğine dikkat çekiliyor.

8 Aralık 2014'te (17 Azer 1393) Beşar Esad rejiminin çöküşünden bu yana İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırıları ve Suriye egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal eylemleri devam etmektedir.