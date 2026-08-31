Pakistan Başbakanı'ndan İran'a dostluk mesajı: "Sevinciniz sevincimiz, acınız acımızdır"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Tesnim Haber Ajansı'nın Kırgızistan'a gönderdiği muhabirin aktardığına göre, Pezeşkiyan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan Başbakanı ve beraberindeki heyetin son dönemdeki İran şehitlerinin cenaze törenine katılmasından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'ın son dönemdeki müzakerelere yaptığı yapıcı katkıdan dolayı da teşekkür ederek, "İran, dost ve kardeş Pakistan'ın çabalarıyla sağlanan anlaşmayı uygulamaya hazırdır; ancak karşı tarafın da taahhütlerine bağlı kalması şartıyla" açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan, İran'ın bölgenin her yerinde barış ve güvenlik tesis edilmesi gerektiğine inandığını vurgulayarak, "İnsanlar din, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin savaş, şiddet ve çatışmalara maruz kalmamalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Mekke Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İran, başından beri İslam ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde olması halinde Siyonist rejimin bu kadar rahatlıkla İslam ülkelerine saldıramayacağına inanmıştır" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin kendi iç sorunlarını çözmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve dış müdahaleye gerek olmadan diyalog ve işbirliği yoluyla anlaşmazlıkları giderebileceklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Mekke Anlaşması çerçevesindeki ortak adımını İslam dünyasının birliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirerek, diğer bölge ülkelerinin de bu sürece katılması ve işbirliğini savunma alanının ötesinde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlara genişletmesi temennisinde bulundu.

Şahbaz Şerif: "İran'ın sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede, son aylarda iki ülke arasındaki diplomatik ziyaretlerin ve istişarelerin arttığını belirterek, bu etkileşimlerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Şerif, bölgedeki son gerilim ve gelişmelere işaretle, "Mevcut istikrarsızlık ve güvensizlik yalnızca bölge halkları için değil, dünyadaki milyonlarca insan için de sorun ve endişe yaratmaktadır. Bölge ülkelerinin bu duruma son vermek için daha fazla işbirliği ve koordinasyon sağlaması şarttır" dedi.

Pakistan Başbakanı, "Biz iki kardeş ülkeyiz ve halklarımız ile bölge halklarının barışı, refahı ve mutluluğu için çalışmak görevimizdir. İran halkının mutluluğu bizim mutluluğumuz, acısı da bizim acımızdır" ifadelerini kullandı.

Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın savunma niteliğinde olduğunu ve hiçbir ülkeye karşı olmadığını vurgulayarak, "Amacımız bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesini sağlamak ve bölge ülkelerinin çıkarlarını korumaktır" dedi.

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İslam ülkelerinin birliğine yönelik görüşlerini takdir ettiğini belirterek, bu konuda kendisiyle tamamen aynı fikirde olduğunu ifade etti. Şerif, "Bugün dünya kamuoyunun büyük çoğunluğu haklı olarak İran'ı destekliyor. Umuyoruz ki anlaşma çerçevesinde ve diyalog yoluyla bölgede barış ve güvenliği sağlayabiliriz" diye konuştu.