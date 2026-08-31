Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de ateşkes sonrası şehit sayısı 1320'ye yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'deki son duruma ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saatte bölge hastanelerine ulaşan şehit sayısı 2 olurken, 10 yeni yaralı kaydedildi. Bakanlık, halen enkaz altında ve yollarda çok sayıda can kaybının bulunduğunu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığını bildirdi.

Ateşkes sonrası veriler ve toplam tablo

Bakanlık, 11 Ekim'de "ateşkesin başlamasından" bu yana şehit sayısının 1.320'ye, yaralı sayısının ise 4.385'e yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde enkaz altından çıkarılan ceset sayısı 815 olarak kaydedildi.

7 Ekim 2023'te başlayan soykırım savaşının başlangıcından bu yana ise toplam şehit sayısı 73.456'ya, toplam yaralı sayısı ise 174.496'ya ulaştı.

Kara, hava ve deniz saldırıları sürüyor

İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor. Gazze kentinde belediye parkı yakınındaki bir konutun girişine düzenlenen hava saldırısında aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Aynı anda işgal ordusu, Deyr el-Belah'ın doğusunda konut binalarını havaya uçurma operasyonları gerçekleştirdi.

Kuzeyde, Beyt Lahiya kasabasında bir İsrail insansız hava aracının (İHA) attığı bombanın şarapnelleriyle bir kişi yaralandı. Orta kesimde, el-Mağazi mülteci kampının doğusunda işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu aralarında genç bir kızın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Güneyde ise, Han Yunus kentinde Ebu Hamid Döner Kavşağı ve Batı Hattı bölgelerinde işgal ateşi sonucu iki kişi yaralandı. Filistin Kızılayı ise, Gazze kenti açıklarında denizde çalışan 5 balıkçının İsrail deniz kuvvetlerinin ateşi sonucu yaralandığını duyurdu.

Ateşkes ihlalleri ve altyapı tahribatı

Tüm bu saldırılar, Gazze'deki "ateşkes anlaşması"nın sürekli ihlal edildiği bir ortamda gerçekleşiyor. İsrail ordusu, topçu atışları, savaş uçakları ve İHA'larla hava saldırılarının yanı sıra konutları ve altyapıyı havaya uçurarak sivilleri hedef almaya devam ediyor.