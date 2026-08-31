Siyonist medyadan itiraf: İsrail'in terör gruplarıyla İran'da iç savaş planı başarısız oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail rejiminin 13. televizyon kanalı, Tel Aviv ile Kürt ayrılıkçıların İran egemenliğini devirmeye yönelik ortak planının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, İsrail’in 13. kanalı, rejimin İran’daki İslam Cumhuriyeti’ni devirmek için hazırladığı planın başarısız olduğunu bildirdi. Planın ana omurgasını, Kürt ayrılıkçı unsurların silahlandırılması ve İran’a karşı silahlı eylem için eğitilmesi oluşturuyordu.

İsrail kaynakları, söz konusu planın 40 gün süren savaşın ilk günlerinde devreye sokulduğunu; ancak sahadaki gelişmeler, bölgesel dinamikler, halkın ve silahlı kuvvetlerin feraseti ile yetkililerin tedbirleri sonucunda başarısızlığa uğradığını belirtti. Bununla birlikte, Siyonist medya kuruluşu, planın uygulamasının ABD’nin emriyle durdurulduğunu öne sürdü.

Kanal 13, "Bahçe Projesi" olarak adlandırılan operasyonun 7 Ekim sonrasında şekillendiğini ve Mossad karargâhının dışından yönetilen, maliyetli uluslararası bir girişim olduğunu aktardı. Plan kapsamında binlerce Kürt ayrılıkçının işgal altındaki topraklara getirilerek İran’a yönelik operasyon senaryoları konusunda eğitim aldığı öne sürüldü.

Kanal 13 ayrıca, İran’a karşı başlatılan son savaşın üçüncü gününde ABD’den "planı uygulamayın" mesajı gönderildiğini iddia etti. Bu iddialar, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce ABD’nin İran sınırındaki Kürt ve ayrılıkçı gruplara silah sevkiyatını, bu grupların sadakatsizliğini ve Amerikan silahlarının bu gruplar nezdinde kaybolmasını eleştirdiği bir döneme denk geliyor.

Öte yandan, İran’ın 6. Kuvvetleri’nin Ramazan Savaşı’nın ilk günlerinde, Kürt ayrılıkçı grupların İran’a yönelik kara harekatı hazırlıklarını hedef alan önleyici operasyonlar düzenlediği ifade ediliyor.