Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer rest: Kapasitemizi aralıksız artıracağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) düşmanca politikalarını sert bir dille eleştirerek, nükleer silah kapasitesini daha da güçlendireceğini duyurdu.

Mehr Haber Ajansı’nın El-Mayadin’e dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, nükleer silahların ülkenin egemenliğinin mutlak bir garantisi olduğu ifade edilerek, bu alandaki caydırıcı gücün artırılmasına devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca siyasetinin hâlâ değişmeden sürdüğüne dikkat çekilerek, bu koşullar altında bölgede gerilimin azalacağına yönelik beklentilere bel bağlamanın faydasız olduğu vurgulandı. Bakanlık ayrıca, ABD’nin defalarca dile getirdiği nükleer silahsızlanma taleplerinin, Kuzey Kore’nin nükleer caydırıcılık kabiliyetini zayıflatamayacağının altını çizdi.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi yetkilisi Kim Yo-jong daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer yeteneklerini anlık bir duraklama olmaksızın sürekli olarak güncellediklerini yinelemişti. Kim Yo-jong, bu kabiliyetin ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumadaki temel dayanak olduğunu ifade etmişti.