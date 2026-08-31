İran Dışişleri'nden ABD saldırısına sert tepki: "Üsleri vurduk, her saldırıya cevap vereceğiz"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Lark Adası'na yönelik askeri saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini ve her saldırıya uygun şekilde sert karşılık verileceğini bildirdi.

Tesnim Haber Ajansı Dış Politika Servisi'nin aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Lark Adası'na saldırısı ve İran'ın savunma yanıtı üzerine bir bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin terörist ordusu, 30 Ağustos 2026 akşamı, İran topraklarının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederek Lark Adası'nın bazı bölgelerine saldırmış; bu saldırıda birkaç vatan savunucusu ve vatandaşımız şehit olmuş veya yaralanmış, kamu ve özel mallara zarar verilmiştir.

Bu askeri saldırıya karşılık olarak ve meşru müdafaa hakkı gereğince, İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının kaynağı ve destekçisi konumundaki Ürdün'de bulunan ABD askeri üslerini savunma amaçlı ve ezici darbelerle vurmuştur."

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Lark Adası'na yönelik askeri saldırısını şiddetle kınarken, bu saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliği koruma ile saldırgan tarafı hesap verebilir kılma sorumluluklarını hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, "İran, BM Genel Sekreteri'ne, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin devamından endişe duyduğunu ifade eden tüm hükümetlere, bölgede deniz taşımacılığını güvensiz hale getiren tek faktörün, ABD ve Siyonist rejimin yasa dışı ve saldırgan eylemleri olduğunu hatırlatır. Bu eylemler 28 Şubat'ta (9 İsfend 1404) İran'a saldırıyla başlamış ve son 6 ayda deniz ablukası ve diğer tahrik edici, müdahaleci eylemlerle devam etmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, "İran silahlı kuvvetleri meşru müdafaa hakkını kullanmaktan çekinmeyecek ve düşmanın her askeri saldırısına uygun şekilde kesin yanıt verecektir" vurgusunu yineledi.

Bakanlık, "ABD'nin yeni saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve İran'a karşı ekonomik savaşın devamının tüm sorumluluğu, ABD rejimine ve bu yasa dışı eylemlerin hazırlanması ve uygulanmasında her şekilde işbirliği yapan tüm taraflara aittir" uyarısında bulundu.