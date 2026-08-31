Hizbullah'tan Lübnan hükümetine sert eleştiri: ABD'nin peşinde, halkın haklarını çiğniyorlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Hareketi Medya Heyeti Başkanı İbrahim el-Musevi, Lübnan hükümetini pasif tutumu ve Siyonist rejim karşısındaki işbirlikçi tavrı nedeniyle ağır bir dille eleştirerek, iktidardakilerin Lübnan ve halkına hiçbir bağlılığının olmadığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Servisi'nin bildirdiğine göre, Hizbullah Medya Heyeti Başkanı ve Direnişe Sadakat Grubu üyesi İbrahim el-Musevi, yaptığı konuşmada hükümetin Siyonist düşmanın saldırıları ve işgalleri karşısındaki pasif ve hain tutumunu sert dille eleştirdi.

El-Musevi, "Bugün Lübnan'da iktidar başında bulunanlar liyakatsizdir ve Lübnan'a ya da halkına hiçbir aidiyet hissi taşımamaktadır" ifadesini kullandı.

Hizbullah yetkilisi, "İktidar mevkilerinde bulunanlar Lübnanlıların en temel haklarını inkar etmekte; Siyonist rejimin vahşi saldırıları ve işgallerine karşı yalnızca sessiz kalmakla kalmıyor, aynı zamanda bu rejime 'düşman' deme cesaretini bile gösteremiyor ve 'İsrail' diyor, 'düşman' demiyor" dedi.

El-Musevi, "Bu Lübnanlı yetkililer, ülkemizi ateşe veren, yok eden, Lübnanlıların kanını döken ve mezarlıkların kutsallığını dahi ihlal eden bir rejime 'düşman' demeye cesaret edemiyor; çünkü Amerikalı efendilerini kızdırmaktan korkuyorlar" diye ekledi.

Hizbullah'ın bu yetkilisi, "Lübnan'da egemenlik iddiasında bulunanlar, Amerikalı efendilerinin karşısına çıkıp hakikati söylemeye asla cesaret edemiyor ve Amerikalıları efendi olarak görmekle övünüyorlar" vurgusunu yaptı.

El-Musevi ayrıca, "Lübnanlı yetkililer şehitlerimizin kanını ve ailelerinin fedakârlıklarını ayaklar altına alıyor. Daha da kötüsü, Siyonist düşmanı uluslararası platformlarda savaş suçlarından dolayı yargılanmaktan korumak istiyorlar" dedi.

İbrahim el-Musevi, "Lübnanlı yetkililer kesinlikle mahkûm edilecek bir konumdadır ve Lübnan'ı yönetme konusunda hiçbir yetkileri yoktur. Bugün yeni gelişmelerin eşiğindeyiz ve maruz kaldığımız tüm darbelere rağmen asla teslim olmadık ve bu asla olmayacaktır" açıklamasında bulundu.