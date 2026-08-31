İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş aramıyoruz ama her saldırıya misilleme yaparız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaparak, İran'ın savaş aramadığını ancak her türlü saldırıya karşı kesin bir yanıt vereceğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı Hükümet Servisi'nin bildirdiğine göre, Pezeşkiyan bugün Tahran'dan Kırgızistan'a düzenlenecek 26. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere hareket etmeden önce yaptığı konuşmada, bu uluslararası toplantının stratejik önemine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, zirveye bölgenin çoğu liderinin katılacağını belirterek, "Bazı uluslararası kuruluşlar dünyada tek sesli bir alan oluşturma peşindeyken, bu zirve küresel arenada çeşitli ve bağımsız seslerin varlığının bir simgesidir" ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinin kadim tarihine ve medeniyetine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Binlerce yıllık ortak kader, tarih ve medeniyete sahip bir bölgede yaşıyoruz. Her zaman birbirimizle bağlantı, birlikte yaşam ve kalkınma içinde olduk. Dolayısıyla barış, güvenlik, ekonomi ve medeniyet bu topraklardan doğmuştur ve bugün dünyada bu süreci genişletmek için çaba göstermeliyiz" dedi.

Pezeşkiyan, bölgenin huzur, büyüme, barış ve kalkınma arasındaki sıkı bağa işaret ederek, bu zirvede yapıcı görüşmelerle bölgenin yönetim kapasitesinin ülkelerin kendi liderleri ve cumhurbaşkanları tarafından kanıtlanacağını umut ettiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı, saldırganlara yönelik şu uyarıda bulundu: "Biz savaş aramıyoruz; bu daha önce dünyaya duyurduğumuz net bir mesajdır. Ancak her türlü saldırı karşısında asla sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kesin bir yanıt vereceğiz. Bölgedeki istikrarsızlık ve huzursuzluk hiçbir ülkenin çıkarına değildir ve herkesi zor durumda bırakacaktır. Bu nedenle el ele vererek bölgenin güvenliği, ekonomisi ve kalkınması için çalışmalıyız."

Pezeşkiyan, zirveden elde edilecek kazanımlara dair umudunu ifade ederek, "Bölge liderlerinin çoğunun katılımı ve bu toplantının marjında yapılacak ikili görüşmeler, bölgesel güvenlik, ekonomi ve siyaset süre