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İran Ordusu’ndan BAE’deki ABD üssüne İHA’lı misilleme: El-Menhad vuruldu

31 Ağustos 2026 - 20:33
News ID: 1859689
İran Ordusu’ndan BAE’deki ABD üssüne İHA’lı misilleme: El-Menhad vuruldu

İran Ordusu, Lark Adası’na yönelik saldırılara misilleme olarak BAE’deki El-Menhad Üssü’nü onlarca imha İHA’sıyla vurdu; ABD helikopterlerinin ve askerî personelin bulunduğu noktalar hedef alındı. Ordu, tehdit sona erene kadar operasyonların süreceğini belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) El-Menhad Üssü’nde konuşlu ABD helikopterleri ve askerî personelin bulunduğu noktaları onlarca İHA ile vurdu.

Tesnim Haber Ajansı Savunma Servisi’nin aktardığına göre, Ordu Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah (Pazartesi) düşmanın son saldırılarına karşılık vermek ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun cesur şehitleri ile İran’ın Lark Adası’ndaki masum halkının kanının intikamını almak üzere, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, BAE’deki ‘El-Menhad’ üssünde konuşlu çocuk katili ABD ordusuna ait helikopterlerin ve askerî güçlerin bulunduğu bölgeleri onlarca imha İHA’sıyla hedef almıştır.”

Açıklamada, El-Menhad Üssü’nün yabancı güçlerin hava lojistiği ve nakliye faaliyetlerinde önemli merkezlerden biri olduğu vurgulandı.

Ordu Halkla İlişkiler Birimi, düşmanın Lark Adası’na yönelik son saldırısına atıfla, “İran İslam topraklarının güvenliğini ve korunmasını sağlamak için düşmanın tehdidi bölgeden tamamen kalkana kadar mücadeleye devam edilecektir. Ayrıca, sekiz yıllık savaşta (İran-Irak savaşı) şehit düşen tüm kahramanların kanının intikamı Amerikalı terörist güçlerden alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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