Hürmüz’de tanker mayına çarptı: Devrim Muhafızları’ndan “Kurallara uyun” uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, yayımladığı açıklamada, bir süper tankerin deniz mayınlarına çarpması sonucu alev alarak tamamen durduğunu bildirdi.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uyanık ve her daim sahnede olan millet; fedakâr varlığınızla düşmanları aciz ve şaşkına çeviren gönül erleri; bilginize sunarız ki, birkaç saat önce Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki yasadışı bir güzergâhtan geçmeye çalışan bir süper tanker, iki deniz mayınına çarpması sonucu büyük yangınlara maruz kalmış ve tamamen durdurulmuştur.”

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güvenlik kurallarını ihlal eden gemilerin akıbetinin bundan farklı olmayacağı yinelenerek, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin geçiş kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Gemi sahibi şirketlere, “çocuk katili Amerika’nın kışkırtmalarına kanmamaları” ve mürettebatın canını ve mallarını gereksiz yere tehlikeye atmamaları çağrısı yapıldı.

Açıklama, “Zafer ancak güçlü ve hikmet sahibi Allah’tandır” ifadesiyle sonlandırıldı.