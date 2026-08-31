Devrim Muhafızları’ndan Ürdün’deki ABD üslerine balistik füze operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Melik Hüseyin ve El-Ezrak hava üslerindeki teknik altyapı, bakım tesisleri ve savaş uçaklarının konuşlandığı bölgelerin ağır hasarla vurulduğunu duyurdu.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, ikinci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı İran halkı, tarih boyunca kesintisiz süren 183 gece boyunca meydanlardaki destansı varlığınız düşmanı şaşkınlığa uğratmış, mazlumlara umut ve mücahitlere güç kaynağı olmuştur. Dakikalar önce, Hava Kuvvetleri’nin yiğit savaşçıları, Amerikan-Siyonist düşmanın Lark Adası’na yönelik hava saldırısına misilleme olarak, ‘Muhammed ibn Abdullah’ parolasıyla düzenlenen kombine füze ve İHA operasyonunda, balistik füzelerle Ürdün’deki Melik Hüseyin ve El-Ezrak ABD hava üslerinde düşmana ait teknik altyapı, bakım tesisleri ve savaş uçaklarının konuşlandığı bölgeleri hedef alarak ağır hasara uğrattı.”

Devrim Muhafızları, düşmanın saldırı ve suçlarının, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatma çabalarına çare olmayacağını vurgulayarak, her ateşin daha sert karşılık göreceği uyarısında bulundu.