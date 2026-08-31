Katil Netanyahu'dan canlı yayında çok sayıda ülkeye tehdit: 'Tümünü i̇şgal ederiz'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail siyasetinde 27 Ekim seçimleri yaklaşırken, kamuoyu yoklamalarında koltuğunu kaybetme riskiyle yüzleşen katil Başbakan Binyamin Netanyahu, canlı yayında tüm bölgeyi sarsacak tehditlerde bulundu. Hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu; Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve İran eksenindeki askeri faaliyetlerin henüz tamamlanmadığını öne sürerek yeni savaşların sinyalini verdi.

İran ve Gazze i̇çin gözdağı: 'Tümünü i̇şgal ederiz'

Tahran yönetiminin zayıfladığını ve sallantıda olduğunu iddia eden Netanyahu, İran'ın nükleer programı hedeflerinden vazgeçmediğini ileri sürdü. Başbakanlık görevinde kaldığı sürece nükleer silah üretimine izin vermeyeceklerini savunan katil İsrail Başbakanı, Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ordunun "tüm Gazze'yi işgal edeceğini" savundu. Bir Filistin devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini de yineleyen Netanyahu, bölgedeki kalıcı işgal hedeflerini açıkça dile getirdi.

Batı Şeria'daki gasba sahip çıktı, Londra'yı hedef aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerine saldıran yasa dışı yerleşimcileri "az sayıda genç" olarak nitelendiren Netanyahu, bu baskınların kontrolsüz yapılmaması gerektiğini söyledi. Toprak gasbının devlet gücüyle yürütülmesi gerektiğini "Orada ordu var, polis var, hükümet var" sözleriyle savunan Netanyahu, yerleşimci şiddetinin medya tarafından abartıldığını iddia etti.

Netanyahu ayrıca sosyal medya paylaşımları üzerinden İngiltere hükümetini de sert bir dille eleştirdi.

Seçim anketlerinde çöküş: Eisenkot öne geçti

Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi, son kamuoyu araştırmalarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin gerisinde kalmış durumda. Siyasi analistler, sandıkta hezimete uğramaktan çekinen İsrail Başbakanı'nın, oy tabanını konsolide etmek amacıyla güvenlik merkezli bir "korku propagandası" yürüttüğünü ve bu doğrultuda söylemlerini giderek radikalleştirdiğini değerlendiriyor.