Peskov: Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine açığız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere açık olduğunu, ancak bunun için ilgili ön koşulların henüz oluşmadığını ifade etti.

Peskov, “Putin-Zelenskiy görüşmesi sadece anlaşmaların resmileştirilmesi için yapılabilir, ancak anlaşmalar karmaşık bir süreçtir” diyerek, Ukrayna anlaşmalarının 'basit bir anlaşma' olamayacağını, zira çok sayıda ayrıntı içeren karmaşık bir süreç olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgi veren Peskov, Rus liderin programının Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde planlanan çok sayıda ikili görüşmeyle oldukça hareketli geçeceğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, ŞİÖ formatının Rusya için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.