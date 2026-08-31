Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'ne katılacak

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Şanghay İş Birliği Örgütü 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek.