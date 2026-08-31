Devrim Muhafızları: Amerikan-Siyonist saldırısı çaresizlik göstergesi, misilleme gelecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Larak Adası'na yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan-Siyonist düşman, iç sorunlarını çözmedeki çaresizliği ve bölge ülkeleri nezdinde kaybettiği itibarı nedeniyle, kamuoyunu yanıltmak ve kendi karanlık rolünü canlandırmak amacıyla yeniden saldırgan bir eyleme girişti. Larak Adası'na düzenlenen bu saldırı, bazı savaşçılarımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı."

IRGC, bu eylemin "İran İslam milletinin evlatları tarafından yanıtsız bırakılmayacağını" ve saldırganın "kesinlikle cezalandırılacağını" vurguladı.

Açıklamada ayrıca, düşmanın bu tür provokasyonlarla hedeflerine ulaşamayacağı ve İran'ın egemenlik haklarına yönelik her türlü ihlalin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık göreceği mesajı verildi.

Olayla ilgili detaylı bilginin önümüzdeki saatlerde paylaşılacağı belirtilirken, güvenlik birimlerinin bölgedeki durumu yakından takip ettiği ifade edildi.