İsrail’de su altyapısında sıra dışı kriz: Hadera’nın güneyindeki beş büyük tuzdan arındırma tesisi devre dışı kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in su altyapısında 31 Ağustos 2026 günü son derece sıra dışı bir gelişme yaşandı. Hadera bölgesinin güneyindeki bütün büyük tuzdan arındırma tesisleri bir süreliğine devre dışı kaldı. İsrail Su İdaresi’nin verdiği bilgilere göre ülkenin altı büyük deniz suyu arıtma tesisinden beşi üretimi geçici olarak durdurdu; yalnızca Hadera tesisi çalışmaya devam etti. Devre dışı kalan tesisler Sorek A, Sorek B, Palmachim, Ashdod ve Ashkelon oldu.

Yetkililerin ilk açıklamasına göre olayın nedeni bir askeri saldırı ya da siber operasyon değil, son derece sıra dışı hava ve deniz koşullarının ardından kıyı sularında oluşan yüksek bulanıklık oldu. Askıda kalan parçacıkların ve muhtemel yoğun alg birikiminin ters ozmoz sistemlerinin filtre ve membranlarında ciddi sorun yaratabileceği değerlendirildiği için tesisler güvenlik amacıyla durduruldu. İsrail Su İdaresi, siber saldırı iddialarını açık biçimde reddetti. Calcalist’in aktardığına göre kurum, şiddetli deniz koşullarına ek olarak Nil havzasından taşınmış olabilecek büyük miktardaki algın da olayda rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.

Neden bu kadar önemli?

İsrail’in içme suyu sisteminde deniz suyunun arıtılması tali değil, stratejik omurga niteliğinde.

OECD verilerine göre büyük deniz suyu arıtma tesisleri İsrail’in kentsel içme suyunun yüzde 80’den fazlasını sağlıyor. İsrail hükümetinin altyapı yatırım belgeleri ise mevcut ve yapım aşamasındaki projelerle bu bağımlılığın daha da artacağını; 2026 sonrasında içme suyunun çok büyük bölümünün tuzdan arındırılmış sudan karşılanmasının hedeflendiğini gösteriyor.

Dolayısıyla aynı anda beş büyük tesisin kapanması, ülkenin elektrik santrallerinden sonra en kritik sivil altyapı sistemlerinden birinin geniş çaplı kesintilere karşı ne kadar hassas olduğunu gösteren önemli bir stres testi niteliğinde.

İsrail Devlet Denetçisi’nin daha önce yayımladığı rapor da bu kırılganlığa dikkat çekmişti. Rapora göre yalnızca 2023 yılında yüksek bulanıklık nedeniyle su üretiminin durdurulmasını gerektiren 18 ayrı olay yaşandı. Aynı rapor, ülkenin uzun vadeli su planlaması ve büyük tesislerin denetlenmesi konusunda çeşitli eksikliklere dikkat çekiyordu.

Güney bölgelerinde ilk etki: Tarıma su kısıtlaması

Kesintinin ilk etkileri özellikle İsrail’in güneyinde görüldü.

Su İdaresi, içme ve evsel kullanımın öncelikli tutulması için güneyde tarıma verilen tatlı su miktarının azaltılmasını istedi. Ramat Negev’de tarımsal sulama geçici olarak tamamen durdurulurken, Eşkol bölgesindeki çiftçilere de tatlı su tüketimini derhal azaltmaları yönünde uyarılar yapıldı. Bazı yerel yönetimler vatandaşlardan bahçe sulamasını durdurmalarını istedi.

Karmei Yosef’te ise sakinlere “ulusal su sistemindeki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanabileceği” bildirilerek önceden su bulundurmaları tavsiye edildi. Jerusalem Post, kesinti riskinin yalnızca güneyde kalmadığını, gün içinde merkezi bölgelerde de düşük basınç ve muhtemel yerel kesinti uyarılarının yapıldığını bildirdi.

Bu gelişme önemli; çünkü İsrail’in ulusal su şebekesi normal koşullarda farklı üretim noktaları arasında su aktarımı yapabilecek şekilde tasarlanmış olsa da, ülkenin güneyine yüksek miktarda alternatif su yönlendirme kapasitesi sınırsız değil.