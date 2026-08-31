İran Genelkurmay Başkanlığı: Saldırıların kaynağını ezici darbelerle vuracağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Hz. Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD ordusunun bölgeden çekilmekten başka bir seçeneği olmadığını bildirdi.

Tesnim Haber Ajansı Savunma Servisi'nin aktardığı Genelkurmay açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı bölge ülkeleri, topraklarının, hava sahalarının ve kıyılarının ABD ordusu tarafından İran'a karşı kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini resmen açıklamış olmasına rağmen, ABD terörist ordusu daha önceki uyarılarımıza rağmen hâlâ bu ülkelerin topraklarından, hava sahalarından ve deniz alanlarından ülkemize ve bazı askeri tesislerimize saldırılar düzenlemektedir."

Açıklamada, "Bugüne kadar sahadaki eylemlerimizle gösterdiğimiz gibi, komşularımızın ulusal egemenliğine saygı duyarken, hiçbir saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğiz ve çok daha ağır bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunun örneğini dün gece Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu'nun cesur savaşçılarıyla bir kez daha kanıtladık" denildi.

Genelkurmay, "ABD ordusunun bölgeden çekilmekten başka bir yolu yoktur. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına kolaylık sağlayanlar bilmelidir ki, ordumuz ve Devrim Muhafızlarımız omuz omuza vererek her türlü saldırının kaynağını ezici darbelerle hedef alacaktır" uyarısında bulundu.

Açıklamanın sonunda, "Silahlı kuvvetlerimizin ve kahraman, direnişçi halkımızın güçlü iradesini defalarca test ettiniz; bir kez daha denemeyin" ifadeleriyle uyarı yinelendi.