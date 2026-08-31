İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Mekke Savunma Anlaşması’na destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye tarafından imzalanan Mekke Anlaşması'nı memnuniyetle karşılayarak, İran'ın her zaman İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın İsrail rejiminin Müslüman uluslara kolayca saldırmasını engelleyeceğine inandığını söyledi. Diğer bölgesel ve İslam ülkelerinin de sürece katılarak savunma, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini genişletmelerini umduğunu ifade etti."

İran, 24 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmak için resmi bir davet almadığını, ancak Tahran'a Ortadoğu'da kolektif güvenlikle ilgili konularda diyalog teklif edildiğini söyledi.