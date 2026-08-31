İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei'den 2577 mahkum için af ve ceza indirimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamanei, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) ve İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s.) mübarek doğum günleri münasebetiyle, Yargıtay Başkanı'nın talebi doğrultusunda 2577 mahkum hakkında af, ceza indirimi ve ceza dönüşümü kararını Yargıtay Başkanı'na devretti.

Yargıtay Başkanı Hüccetü'l-İslam Ecei, Lider'e hitaben yazdığı bir mektupla, genel ve devrim mahkemeleri, silahlı kuvvetler adli teşkilatı ve devlet ceza kurumunda yargılanan 2577 mahkumun affını, cezalarının indirilmesini veya dönüştürülmesini talep etmişti.

Lider, bu talebi değerlendirerek konuyla ilgili karar alma yetkisini Yargıtay Başkanı'na bıraktı. Bunun üzerine Hüccetü'l-İslam Ecei, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra, söz konusu mahkumlar hakkında af, ceza indirimi ve ceza dönüşümü kararının uygulanması talimatını verdi.