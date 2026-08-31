Trump’tan İran’a yeni savaş sinyali: “Sınırlı operasyon mu, topyekûn savaş mı?” sorusuna açık kapı bıraktı VIDEO - FOTO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında bir aylık aranın ardından doğrudan askeri çatışmaların yeniden başlaması sonrasında İran’a yönelik yeni ve daha geniş saldırı ihtimalini dışlamadı.

Bir gazetecinin, “İran’a yönelik saldırıların yeniden başlaması sınırlı bir operasyon mu, yoksa topyekûn bir savaş mı?” sorusuna yanıt veren Trump, İran’ı “başarısız bir ülke” olarak tanımlayarak şu mesajı verdi:

“Onlar başarısız bir ülke... Bu, onlara saldırmayacağımız anlamına gelmiyor. Bakın ne olacak.”

Trump’ın bu sözleriyle aynı açıklama dizisinde Reuters ve The Guardian tarafından aktarılan ifadeleri de dikkat çekici. Reuters’a göre Trump, İran’ın ABD hedeflerine yönelik karşı saldırısından sonra “Onları sert vuracağız. Bir karşılık olacak” dedi. The Guardian ise Trump’ın İran’ı hava kuvvetleri, donanması ve para birimi açısından ağır kayıp yaşamış “resmen başarısız bir ülke” şeklinde nitelediğini bildirdi.

Operasyon gerçekten “sınırlı” mı?

Şimdilik askeri veriler, ABD’nin son saldırısının taktik düzeyde sınırlı olduğunu gösteriyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na göre Amerikan güçleri, Hürmüz Boğazı’ndaki Larak Adası’nda iki İran füze fırlatıcısını hedef aldı. Washington, Devrim Muhafızları güçlerinin deniz mayını taşıyan roketleri boğaza fırlatmaya hazırlandığını savundu ve operasyonu “yakın bir tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik sınırlı ve hassas eylem” olarak tanımladı. Associated Press ve Reuters da saldırının temmuz sonundan bu yana İran topraklarına yönelik ilk teyit edilmiş Amerikan askeri operasyonu olduğunu bildirdi.

Ancak bir saldırının sınırlı başlaması, çatışmanın sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor.

İran, Larak saldırısının ardından Ürdün’deki Amerikan askeri tesislerini balistik füzelerle hedef aldı. Ürdün sekiz füzenin hava sahasına girdiğini ve bunların önlendiğini açıkladı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İran yönünden geldiğini belirttiği bir insansız hava aracını kendi karasuları üzerinde durdurduğunu duyurdu. Tahran ise yeni bir Amerikan saldırısına “kararlı” karşılık verileceğini ilan etti.

Böylece olay, tek bir Amerikan saldırısı olmaktan çıkarak yeniden karşılıklı vur-kaç döngüsüne dönüşmüş durumda.

Trump’ın sözleri neden önemli?

Trump’ın cevabındaki en önemli nokta, “topyekûn savaş” ihtimalini açık biçimde reddetmemesi.

Normal şartlarda Washington saldırının kapsamını gerçekten sınırlandırmak istiyorsa Beyaz Saray veya Pentagon’dan “başka saldırı planlanmıyor”, “operasyon tamamlandı” veya “amaç yalnızca belirli bir tehdidi ortadan kaldırmaktı” şeklinde gerilimi düşürücü ifadeler beklenir.

Bu kez ise iki farklı mesaj aynı anda veriliyor:

Pentagon’un mesajı: Son operasyon sınırlı ve belirli bir askeri tehdide yönelikti.

Trump’ın mesajı: Bundan sonra ne kadar ileri gidileceğine ilişkin kesin bir sınır yok; İran yeniden vurulabilir.

Bu nedenle Washington’un mevcut stratejisini şimdilik “kontrollü fakat açık uçlu tırmanma” şeklinde tanımlamak daha doğru görünüyor.

ABD neden hemen topyekûn savaşa dönmeyebilir?

ABD’nin son haftalardaki stratejik davranışı, Washington’un geniş kapsamlı ve sürekli hava savaşından bir ölçüde uzaklaşmaya çalıştığını gösteriyordu.

Associated Press’e göre Trump yönetimi, çatışmayı sonuçlandırmak için askeri saldırılardan ziyade İran üzerinde ekonomik baskıyı artırmaya yönelmişti. Bu tercih yalnızca diplomatik değildi. AP, aylar süren savaşın Amerikan mühimmat stokları üzerindeki etkisinin Pentagon’da başka bölgelerdeki askeri hazırlık seviyesi açısından kaygı yarattığını da bildirdi.

Reuters’a göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran’ın finansal sistemini ve petrol ticaretini hedef alan ikincil yaptırımların haftalık olarak artırılabileceğini söyledi. Washington’un hesabı, İran ekonomisini daha da sıkıştırarak Tahran’ı taviz vermeye zorlamak.

Bu tablo, Amerikan yönetiminin savaşın bütün maliyetlerini yeniden üstlenmek yerine askeri güç ile ekonomik baskıyı birlikte kullanmaya çalıştığını düşündürüyor.

Ancak Hürmüz faktörü hesapları değiştirebilir

Sorunun merkezinde Hürmüz Boğazı bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre savaş öncesinde boğazdan günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü, yani dünya deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık dörtte biri geçiyordu. Katar ve BAE’nin LNG ihracatının büyük bölümü de aynı geçiş noktasına bağımlı. Bu nedenle Hürmüz’de yeni bir askeri tırmanma yalnızca İran ve ABD’yi değil, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.

IEA’nın Ağustos 2026 raporuna göre, savaş ve Hürmüz’deki aksaklıklar nedeniyle Körfez’den petrol ihracatı hâlâ savaş öncesi seviyelerin oldukça altında. Temmuz ayında yeniden yükselen çatışmalar petrol fiyatlarının 105 dolara kadar çıkmasına yol açmıştı. Kurum, Hürmüz’ün yeniden tam kapasiteyle açılamamasını küresel arz açısından temel risklerden biri olarak değerlendiriyor.

Bu da Trump için önemli bir sınırlayıcı faktör.

İran’a karşı geniş kapsamlı bir bombardıman, Tahran’ın Hürmüz’de tanker trafiğine, Körfez’deki Amerikan üslerine veya bölgesel enerji altyapısına yönelik daha sert saldırılar düzenlemesi halinde Washington açısından askeri başarıya rağmen ciddi ekonomik maliyet üretebilir.

İran’ın elindeki başlıca kaldıraç: Uzun savaşın maliyetini yükseltmek

İran’ın konvansiyonel hava ve deniz kapasitesi savaş boyunca önemli ölçüde zarar görmüş olsa da Tahran’ın savaşın maliyetini yükseltebilecek araçları tamamen ortadan kalkmış değil.

Associated Press, İran’ın Hürmüz’de gemilere karşı kullanabileceği hâlâ yeterli sayıda füze ve insansız hava aracına sahip olduğunu bildiriyor. Reuters’ın verilerine göre boğazdan geçen görünür ticari gemi sayısı son günlerde günde yalnızca birkaç gemiye kadar düşmüş durumda; savaş öncesinde ise günlük trafik bunun katbekat üzerindeydi.

CSIS’in savaşın altıncı ayına ilişkin değerlendirmesi de İran’ın Hürmüz üzerindeki baskısının çatışmayı beklenenden çok daha uzun ve ekonomik açıdan daha maliyetli hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle İran açısından stratejik hedef, ABD’yi klasik anlamda savaş meydanında yenmekten ziyade çatışmanın siyasi, ekonomik ve bölgesel maliyetini Washington için sürdürülemez seviyeye çıkarmak olabilir.

Topyekûn savaşın işaretleri neler olur?

Mevcut saldırıların gerçekten yeni bir tam ölçekli savaş safhasına dönüştüğünü söylemek için yalnızca Trump’ın tehditleri yeterli değil.

Bunun için önümüzdeki günlerde bazı somut göstergelere bakılması gerekiyor: ABD’nin İran’daki hedef listesini füze ve mayın birliklerinden çıkararak enerji altyapısı, komuta merkezleri ve stratejik tesislere genişletmesi; saldırıların tek seferlik olmaktan çıkıp günlük ve yoğun hava operasyonlarına dönüşmesi; Körfez’e yeni bombardıman uçakları, tanker uçakları ve hava savunma sistemlerinin gönderilmesi; İran’ın Amerikan üslerine geniş çaplı ve sürekli saldırılar başlatması ve Hürmüz’de deniz trafiğinin daha da sert biçimde engellenmesi.

Şimdilik bunların tümünün aynı anda gerçekleştiğini söylemek mümkün değil.

Sonuç: “Sınırlı saldırı” ile “sınırlı savaş” aynı şey değil

Mevcut bilgiler ışığında ABD’nin Larak’a düzenlediği saldırı operasyonel anlamda sınırlı bir harekât olarak başladı. Fakat Trump’ın ardından verdiği mesajlar Washington’un kendisini gelecekteki saldırılar konusunda herhangi bir siyasi veya askeri tavana bağlamak istemediğini gösteriyor.

Bu nedenle şu aşamada “ABD yeni bir topyekûn savaş başlattı” demek için erken.

Fakat “çatışma kontrol altında ve sınırlı kalacak” demek de aynı ölçüde riskli.

Daha doğru tanımlama şu olabilir:

ABD ve İran, yeniden sınırlı saldırıların çok hızlı biçimde daha geniş savaşa dönüşebileceği bir tırmanma döngüsüne girmiş durumda.

Trump’ın “Bu, onlara saldırmayacağımız anlamına gelmiyor; bakın ne olacak” sözlerinin asıl önemi de burada yatıyor. Başkan, bir sonraki adımın sınırlarını bilerek belirsiz bırakıyor. Bu belirsizlik caydırıcılık amacı taşıyabilir; ancak karşı tarafın yanlış hesap yapması halinde tam tersine daha büyük bir savaşın tetikleyicisine de dönüşebilir.