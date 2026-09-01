İran’dan ŞİÖ Zirvesi’nde savaş ve ekonomi vurgusu: Ortak banka ve enerji konsorsiyumu önerisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kırgızistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarı pekiştirmek, işbirliğini genişletmek ve ortak geleceği inşa etmek için üç temel teklif sundu. Pezeşkiyan, konuşmasında son dönemdeki ABD ve İsrail saldırılarına sert tepki gösterirken, uluslararası anlaşmalara bağlılığın önemine dikkat çekti.

Zirvenin açılışında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Cebarov’a ve örgütün çalışmalarına teşekkür eden Pezeşkiyan, Kırgızistan’ın 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini tebrik etti. Pezeşkiyan, konuşmasında ŞİÖ’nün son yirmi yılda güven ve işbirliği tesis etmede önemli bir platform haline geldiğini belirterek, kalıcı güvenliğin ancak karşılıklı saygı, iç işlerine müdahale etmeme ve işbirliğiyle sağlanabileceğini vurguladı.

İranlı lider, bölgenin terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar gibi iç içe geçmiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, jeopolitik rekabetlerin tırmandığını, tek taraflı yaptırımların ve uluslararası hukukun temel ilkelerini zayıflatan politikaların gelişmekte olan ülkeler için ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Batı Asya’daki (İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria) gelişmelerin, uluslararası hukuka aykırı davranışların bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ettiğini gösterdiğini belirtti. “13 Haziran 2025 ve 28 Şubat 2026’da ABD ve Siyonist rejim tarafından İran’a yapılan saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukuka açık bir ihlaldir” diyen Pezeşkiyan, bu saldırılar sırasında İran Dini Lideri’nin şehit edildiğini, Minab’da bir okula düzenlenen saldırıda 168 öğrenci ve öğretmenin katledildiğini, Lamerd kentindeki bir stadyuma yapılan saldırıda ise 200 kişinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hatırlattı. İran’ın 40 gün süren bu saldırganlık karşısında silahlı kuvvetleri ve halkın desteğiyle ABD ve işgalci rejime ağır darbeler vurduğunu vurguladı.

Saldırıların ardından Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yaklaşık 3 ay süren müzakerelerin, 28 Haziran 1405 (Miladi takvime göre 2026) tarihinde “İslamabad Mutabakat Zaptı” ile sonuçlandığını açıklayan Pezeşkiyan, ancak ABD’nin bu anlaşmadaki taahhütlerini iki hafta içinde bozduğunu ve kötü niyetli davranışlarının halen devam ettiğini söyledi. “ABD yükümlülüklerine dönerse, İran da derhal karşılık verecektir” diyen Pezeşkiyan, İran’ın aksine ABD’nin uluslararası anlaşmalara sadakat konusunda parlak bir sicile sahip olmadığını, İran’ın ise her zaman yükümlülüklerine bağlı kaldığını ifade etti.

Ekonomik kalkınma ve güvenliğin birbirinden ayrı düşünülemez olduğunun altını çizen İran Cumhurbaşkanı, işbirliğini somut hale getirmek için ŞİÖ üyesi ülkelere üç ana öneri sundu:

Ortak Finans ve Bankacılık İşbirliği: Üye ülkelerin ticarette ulusal para birimlerini daha yaygın kullanması ve nihayetinde “Şanghay İşbirliği Örgütü Bankası” nın kurulması. Ticaret ve Yatırımı Destekleme Kurumları: Üye ülkelerin katılımıyla bir “ŞİÖ İhracat ve Yatırım Sigortası Birliği” oluşturulması. Enerji Güvenliği: Üye ülkelerin üretim ve tüketim kapasitesini dikkate alarak, istikrarlı bir üretim, arz, iletim ve tüketim modeli oluşturacak “ŞİÖ Enerji Konsorsiyumu” tesis edilmesi.

Pezeşkiyan ayrıca, terörizm ve yeni güvenlik tehditleriyle mücadele için “ŞİÖ Stratejik Güvenlik Araştırmaları Merkezi” ve parlamentolar arası diyaloğu güçlendirmek amacıyla “ŞİÖ Parlamenterler Asamblesi” kurulması önerilerini de tekrarladı. İran’ın örgütün etkinliğini ve uyumunu artıracak her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.