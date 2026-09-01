Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Pezeşkiyan bölgesel gelişmeleri görüşecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Bişkek’te bir araya geldi. Görüşme öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, iki liderin Basra Körfezi bölgesindeki gelişmeler ile İran çevresindeki son durumu ele alacağını söyledi.

Peskov, Rusya’nın İran ile ilgili konularda nasıl bir arabuluculuk üstlenebileceğinin şu aşamada öngörülemediğini belirterek, “Pezeşkiyan, Putin’i gelişmeler hakkında detaylı şekilde bilgilendirecektir” dedi. Kremlin Sözcüsü ayrıca iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin çok çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Peskov, ŞİÖ’nün 25 yıllık geçmişine rağmen küresel krizlere rağmen nasıl büyüdüğü sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi: “Örgüt, üyelerinin ortak bir ideolojiye sahip olmasından besleniyor. Bu ideoloji, ilişkilerin uluslararası hukuka, karşılıklı saygı ve çıkar dengesine dayanması gerektiğini savunuyor. Burada ‘tek patron, geri kalanlar ona bağlı’ gibi bir kural yok; bu yaklaşım, örgüte katılan ve ilgi gösteren tüm ülkeler için çekici.”

Açıklamalarında Ukrayna savaşına da değinen Peskov, olası bir barış sürecinde cephedeki mevcut fiili durumun esas alınması gerektiğini yineledi. Batı medyasında yer alan CIA Başkanı’nın üçlü zirve önerisine ilişkin haberleri ise “tamamen uydurma” olarak nitelendirdi.

Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin arasında planlanan görüşmeye ilişkin ise görüşmenin “gerçekçi ve saygılı” bir üslupta geçeceğini söyledi. Paşinyan’ın farklı gelecek modelleri üzerinde çalıştığını ancak Moskova ile çok yönlü işbirliğinin Ermenistan’a büyük ekonomik ve stratejik çıkarlar sağladığını belirten Peskov, nihai kararın Ermeni halkına ait olduğunu da sözlerine ekledi.