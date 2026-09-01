ABD’li amiral itiraf etti: “Bahreyn Üssü’ne dönemiyoruz, hasar en az 400 milyon dolar"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Deniz Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Oramiral Daryl Caudle, İran’ın saldırıları sonucu ciddi hasar gören Bahreyn’deki deniz üssüne yakın zamanda dönüş yapılamayacağını itiraf etti. Caudle, üste bırakılan askerlerin kişisel eşyalarının nakliyesi için çalışma başlatıldığını ancak üsse dönüşün henüz mümkün olmadığını söyledi.

Tesnim haber ajansının aktardığına göre, Oramiral Caudle Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda oraya dönmüyoruz” ifadesini kullandı. Caudle, aynı zamanda bölgedeki uçak gemisi konuşlanmasında değişikliğe gidileceğini duyurarak, “Theodore Roosevelt” uçak gemisinin, “George Washington” gemisinin yerini almak üzere Umman Denizi’ne gönderileceğini belirtti.

“250 Gün Limansız Kaldılar”

Konuşmasında önceki konuşlanma deneyimlerinden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Caudle, özellikle “Gerald R. Ford” ve “Abraham Lincoln” gemilerinin görev süreçlerinin inceleneceğini söyledi. Uzun süreli görevlerde personelin moral ve yaşam kalitesi için liman duraklarının önemine dikkat çeken Caudle, “Abraham Lincoln” gemisinin Orta Doğu’daki görevi sırasında 250 gün boyunca hiçbir limana yanaşmadığını hatırlatarak bu durumun gelecek planlamalarda göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

“Öncelik Denizcilerde” Vurgusu

Caudle, konuşmasının devamında “Öncelik Denizcilerde” adlı programa vurgu yaparak, idari sorunların azaltılması, konut, sağlık hizmetleri ve aile desteğinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Personelin ruh sağlığı ve intihar vakalarına da değinen Caudle, tedavi teknisyenlerinden psikologlara, psikiyatristlerden dini danışmanlara kadar geniş bir destek hizmeti sunulması gerektiğini söyledi.

“Hasar 400 Milyon Dolar, Sansür Uygulandı”

Bu arada, Amerikan askeri haber sitesi Military Times’ın daha önce yayımladığı bir haberde, Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD Deniz Destek Üssü’nde meydana gelen hasarın yaklaşık 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. Haberde, Beşinci Filolar Komutanlığı karargâhı, bir kışla, çok sayıda depo, iletişim kuleleri ve içme suyu tesisinin İran saldırılarında ağır hasar gördüğü belirtilmişti. Söz konusu hasarın boyutunun, Amerikalı yetkilileri zararın ciddiyetini sansürlemeye iten nedenlerden biri olabileceği ifade edilmişti.