İran savaşı sonrası ABD yönetiminde bir istifa daha: Dan Driscoll görevden ayrıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Den Drieskoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylardır süren gerginlik ve görüş ayrılıklarının ardından görevinden ayrıldı.

Haberde, Drieskoll’un istifasının, özellikle İran’a yönelik askeri operasyonların yönetimi ve savunma politikaları konusunda Hegseth ile yaşadığı derin anlaşmazlıklar sonucu geldiği belirtildi. İstifanın, Pentagon’daki üst düzey yönetim krizinin bir yansıması olduğu yorumları yapılıyor.

Son aylarda, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesinin ardından, savaşın gidişatı ve hedeflere ulaşılamaması nedeniyle birden fazla üst düzey yetkili görevinden istifa etmişti. Bu istifalar, özellikle dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin izlediği politikalar ve operasyonel başarısızlıklar çerçevesinde değerlendirilmişti.

Drieskoll’un istifası, bu zincirdeki en son ve en üst düzey ayrılıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Pentagon’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, istifanın ABD kara kuvvetlerinin mevcut operasyonel planlamasını nasıl etkileyeceği merak konusu.