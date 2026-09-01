Hürmüz'de gemi trafiği çöktü, petrol fiyatları fırladı: Brent petrol 91 doları aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Petrol fiyatları, Batı Asya'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleriyle birlikte yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün 56 sent (yüzde 0,6) artışla 91 dolar 5 sente ulaşırken, ABD hafif petrolü WTI da 83 sent (yüzde 1) değer kazanarak 86 dolar 59 sentten işlem gördü.

Dün Brent yüzde 2,7, WTI ise yüzde 2,8 oranında değer kazanmıştı.

Hürmüz'de Gemi Trafiği Günde 5'e Düştü

Reuters'in gemi takip şirketi Kpler'dan aktardığı verilere göre, hafta sonu boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen yük gemisi sayısı günlük 5 seviyesine geriledi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin ticari deniz trafiğini doğrudan etkilediğini gösteriyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervleri ise geçen hafta yaklaşık 3,1 milyon varil azalarak 286,6 milyon varile indi.

Reuters'ın ağustos ayında analistlerle yaptığı ankete göre, ulaşımda devam eden aksamalar nedeniyle petrol fiyatlarının 2026 yılı boyunca varil başına 80 doların üzerinde kalması bekleniyor.

Altında Fed Baskısı Sürüyor

Altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yaptığı şahin açıklamaların ardından baskı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerini bekleyerek temkinli bir duruş sergiliyor.

Spot altının onsu, yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 437 dolar 10 sentten işlem gördü. Altın, dün 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini test etmişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 artışla 4 bin 485 dolar 30 sent seviyesinde bulunuyor.

Warsh'ın Sözleri Altını Vurdu

Geçen hafta üç ayın en yüksek seviyesine ulaşan altın, Cuma günü Warsh'ın "enflasyon hedefe doğru ilerlemiyorsa Fed'in yapacak işleri var" açıklamasının ardından yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, "Altın, Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin duruşu ve Hürmüz'deki yeni gerilimlerin petrol fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini artırması nedeniyle baskı altında" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Kıymetli Metaller

Gümüşün onsu yüzde 0,3 artışla 66 dolar 34 sent, platin yüzde 0,1 artışla bin 793 dolar 3 sent, paladyum ise değişim göstermeyerek bin 356 dolar 75 sent seviyesinde işlem gördü.

Gözler ABD İstihdam Verilerinde

Bu hafta ABD'de açıklanacak iş fırsatları, ADP özel sektör istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verileri, piyasaların Fed'in gelecekteki faiz politikasına ilişkin ipuçları aradığı kritik veriler olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, bu verilerin istihdam piyasasının gidişatı ve faiz beklentileri üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.