Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasında: Trump'ın iddiaları boşa çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gemi takip verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği hafta sonu boyunca ciddi bir düşüş yaşadı. Hafta başı tatilinde günlük geçiş yapan ham madde gemisi sayısı ortalama 5 seviyesinde kaldı. Bu rakam, son on günlük ortalama olan yaklaşık 14 geminin oldukça altında.

Verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla gemi geçiş sayısında Cumartesi ve Pazar günlerine kıyasla kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Boğaz'dan bölgeye 4 gemi giriş yaparken, yalnızca 1 gemi çıkış yaptı.

Deniz nakliyat takibi konusunda uzmanlaşmış "Kpler" şirketinin verilerine göre, hafta sonu boyunca trafik yalnızca küçük boyutlu gemilerle sınırlı kaldı. Bu gemiler arasında iki LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) tankeri de bulunuyordu. Takip verileri, bu tankerlerden birinin İran rotasından boğazdan çıktığını, diğerinin ise tanımlama sistemlerini kapatarak Hindistan'a doğru ilerlediğini gösterdi.

Bu gelişmeler, bölgede giderek tırmanan gerilim ortamında yaşanıyor. Pazar akşamı İran'a ait Lark Adası, ABD tarafından gerçekleştirilen bir saldırıya hedef oldu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bazı kişiler de yaralandı.