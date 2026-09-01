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Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasında: Trump'ın iddiaları boşa çıktı

1 Eylül 2026 - 23:33
News ID: 1860281
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasında: Trump'ın iddiaları boşa çıktı

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, hafta sonu boyunca günlük ortalama 5 seviyesine gerileyerek belirgin bir düşüş kaydetti. Bu durum, ABD'nin İran'a ait Lark Adası'na düzenlediği saldırı ve İran'ın Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine yönelik misillemesi sonrasında bölgede tırmanan gerilimle ilişkilendiriliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gemi takip verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği hafta sonu boyunca ciddi bir düşüş yaşadı. Hafta başı tatilinde günlük geçiş yapan ham madde gemisi sayısı ortalama 5 seviyesinde kaldı. Bu rakam, son on günlük ortalama olan yaklaşık 14 geminin oldukça altında.

Verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla gemi geçiş sayısında Cumartesi ve Pazar günlerine kıyasla kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Boğaz'dan bölgeye 4 gemi giriş yaparken, yalnızca 1 gemi çıkış yaptı.

Deniz nakliyat takibi konusunda uzmanlaşmış "Kpler" şirketinin verilerine göre, hafta sonu boyunca trafik yalnızca küçük boyutlu gemilerle sınırlı kaldı. Bu gemiler arasında iki LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) tankeri de bulunuyordu. Takip verileri, bu tankerlerden birinin İran rotasından boğazdan çıktığını, diğerinin ise tanımlama sistemlerini kapatarak Hindistan'a doğru ilerlediğini gösterdi.

Bu gelişmeler, bölgede giderek tırmanan gerilim ortamında yaşanıyor. Pazar akşamı İran'a ait Lark Adası, ABD tarafından gerçekleştirilen bir saldırıya hedef oldu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bazı kişiler de yaralandı.

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