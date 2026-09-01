Pezeşkiyan: ABD taahhütlerine dönerse Tahran da adım atacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerine dönmesi halinde İran'ın da buna karşılık olarak "derhal adım atacağını" söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, bu saldırıları ŞİÖ üyesi bir ülkeye ve kadim bir medeniyete yönelik saldırı olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yaklaşık 3 ay süren müzakerelerin ardından "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak adlandırılan anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

Washington'ın anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ettiğini savunan Pezeşkiyan, ABD'nin kendi başkanının imzasını taşıyan belgeye bağlılığının iki haftadan kısa sürdüğünü ve ardından "aşırı taleplerde" bulunmaya başladığını ifade etti.

İran'ın ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesine "orantılı karşılık" verdiğini belirten Pezeşkiyan, "ABD, taahhütlerine geri dönerse, İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır" dedi.

'Gelişmeler tüm bölgeyi tehdit ediyor'

Pezeşkiyan, İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan gelişmelerin yalnızca bu bölgelerin güvenliğini değil, tüm bölgenin ve dünyanın istikrarını tehdit ettiğini söyledi.