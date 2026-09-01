Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı dış politikamızla örtüşmektedir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu noktalara dikkat çekti:

-Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir

-Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız

-3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir

-Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz