İran Genelkurmay Başkanı: Her düzeydeki tehdide zamanında ve devrimci yanıt vereceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hatmü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Korgeneral Pilot Ali Abdullahi, Hava Savunma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin savunma gücünün yerli kaynaklara ve genç yeteneklere dayandığını belirtti.

Abdullahi mesajında, “Şüphesiz, geleneksel ve yeni askeri tehditlerin her düzey ve türüne karşı zamanında, devrimci ve etkili bir yanıt verebilmek için yerli kabiliyetlere ve genç yeteneklere güvenmek bir zorunluluktur” ifadesini kullandı.

“Hava Savunma, Vatanın Gururudur”

İran Genelkurmay Başkanı, 31 Ağustos tarihinin, hava sahasını güvenlik ve onur kalesine dönüştüren kahramanların destanını hatırlattığını belirterek, bu günün hava savunma personelinin cesaret, bilgi ve direnişinin bir tecellisi olduğunu vurguladı.

Tüm hava savunma personeline tebriklerini ileten Abdullahi, “Bu stratejik gücün bugünkü kabiliyetleri, merhum İmam Hamanei'nin talimatları ve mevcut Lider Seyyid Mücteba Hamanei'nin akıllıca rehberliği ile saldırgan savunma stratejileri, entegre ağ oluşturma ve aktif, dinamik önleyici savunma yaklaşımlarına odaklanılmasının sonucudur” dedi.

“Ağ Tabanlı Savunma ve Elektronik Harp”

Abdullahi, tüm tespit, radar ve füze katmanlarının akıllı ve dayanıklı bir ağ içinde birleştirilmesiyle olası tehditlerin en uzak noktalardan tespit edilip etkisiz hale getirilebileceğini belirtti. Sistemlerin yerlileştirilmesi ve akıllandırılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve elektronik harp ile siber savaşa özel sistemlerin kullanımına vurgu yaptı.

Mesajında ayrıca, düşmanların artan tehditlerine karşı aktif caydırıcılığın sürdürülmesi için elektronik ve siber harp kabiliyetlerinin geliştirilmesi, muharebe hazırlığının artırılması ve İslam Devrimi idealleri doğrultusunda insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Tüm Tehditlere Karşı Koordineli Yanıt”

Korgeneral Abdullahi, tüm silahlı kuvvetlerle eşgüdüm içinde, her türlü geleneksel, bilişsel ve hibrit tehdide karşı zamanında, devrimci ve etkili bir yanıt vermenin, Genelkurmay Başkanlığı’nın ana stratejisi olduğunu kaydetti.

Mesajını, hava savunma şehitlerini rahmetle anarak ve Lider Seyyid Mücteba Hamanei’nin akıllıca rehberliğinde başarı dilekleriyle tamamladı.