Şanghay İşbirliği Örgütü'nden İran'a tam destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirve sonrasında yayımladıkları ortak bildiride, İran'ın toprak bütünlüğüne ve ülke birliğine verdikleri desteği açıkladı. Bildiride, İran'a yönelik savaşın diplomatik kanallar aracılığıyla sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, üye ülkelerin bölgedeki gelişmeler ve İran'a yönelik saldırganlıktan derin endişe duydukları ifade edilirken, "Hiçbir devlet, kendi güvenliğini başka ülkeleri güvensiz hale getirerek sağlayamaz" vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ŞİÖ ülkelerinin İran'ın toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledikleri ve mevcut krizin çözümü için diplomasiye başvurulması gerektiği kaydedildi.

Putin: "ŞİÖ 25 Yılda Çok Kutuplu Dünyanın Merkezi Oldu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvedeki konuşmasında, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25 yıllık süreçte önemli bir yol kat ederek çok kutuplu dünyanın etkili bir merkezi haline geldiğini söyledi.

Putin, "Üye ülkeler, küresel ölçekte silahlı çatışmaları kışkırtan eylemlerin ortadan kaldırılması için azami çabayı göstermelidir" ifadelerini kullandı. Rus lider, uluslararası sistemde tek taraflı yaklaşımların yerini çok taraflı işbirliğine bırakması gerektiğini vurguladı.