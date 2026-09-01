ABD sosyal medya için gizlice 'askeri influencerlar' istihdam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Pentagon, açıklanmayan hükümet görevleri için büyük bir sosyal medya takipçi kitlesine sahip 'muhafazakar görüşlü askeri geçmişe sahip kişileri' işe aldı. Gazete, bu influencerların ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görüşlerini desteklerken, Trump yönetiminin eleştirmenlerine saldırdığını iddia etti.

Haber, ABD yönetiminin "uyanışçı" (woke) ideoloji olarak adlandırdığı şeyi ordudan ayırma çabası ve medya ile uzun süredir devam eden çatışmaları arasında geldi.

'Emekli albaylar da aralarında'

Post'a göre, işe alınanlar arasında emekli Hava Kuvvetleri Albayı Rob Maness ve emekli Kara Kuvvetleri Albayları Kurt Schlichter ve Thomas Anderson bulunuyor. '

'Resmi sivil hesaplar verildi'

Üçüne de resmi sivil e-posta hesapları verildiği ve Pentagon personel şefi Anthony Tata'nın ofisine atandıkları bildirildi. Post gazetesine göre, ekibine "kültür savaşı sorunlarıyla" ilgilenme görevi verildi. Bu görevler arasında askeri kolejlerin "uyanışçı" ideoloji açısından incelenmesi de yer alıyor.

Pentagon, geçen eylül ayında basın erişim kurallarını sıkılaştırdı. Ayrıca, bilgi sızdıran yetkilileri tespit etmek için yalan dedektörü testleri kullanmayı da düşündüğü bildirildi.