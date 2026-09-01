İran: ABD müzakereleri dikteyle karıştırdı, Pakistan Mutabakatı'nı ihlal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD'nin müzakereleri "dikte etmek" olarak yanlış algıladığını belirterek, Tahran'ın düşmanın tüm hareketlerine karşı dikkatli olduğunu vurguladı.

Pakistan Mutabakat Zaptı ve ABD İhlali

Bekai, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan Mutabakat Zaptı'nı "bir kağıt parçası" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. "Amerika, başkanının imzaladığı bir anlaşmayı bilinçli olarak ihlal etti. Bu ağır bir taahhüt ihlalidir ve ABD bunun hesabını vermelidir" dedi.

Sözcü, Pakistanlı General Asım Munir'in Tahran ziyaretine ilişkin olarak, bu ziyaretin Pakistan'ın gerilimi azaltma çabaları kapsamında olduğunu, ancak mevcut koşullarda ihlal edilmiş bir anlaşmaya geri dönüşten söz edilemeyeceğini ifade etti.

Avrupa'ya Sert Uyarı: "Kendi Değerlerinizi Çiğnemeyin"

Bekai, Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarına verdiği desteği eleştirerek, "Avrupa, İran'a yaptırım uygulayarak ABD nezdinde itibar kazanabileceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. ABD'nin emirlerine kayıtsız şartsız uymak, Avrupa'nın kendi yasal değerlerini ihlal etmek anlamına gelir" dedi.

Sözcü, Avrupa'nın ABD ile birlikte hareket etmesinin, İran ile müzakerelerden mahrum kalmasına yol açtığını hatırlatarak, "Saygınlığın gereği, kendinize saygı duymaktır. Bu, Avrupa ülkelerine iyi niyetli bir tavsiyedir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Askeri Yıpranması ve Savaş Gerçeği

Bekai, ABD'nin İran'daki savaşta zor durumda olduğunu belirterek, "Amerikalılar kendi yarattıkları bataklıkta çırpınıyorlar. ABD ordusu içinde yönetimin performansına yönelik artan itirazlar var" dedi.

Sözcü, ABD'nin İran'a yönelik her türlü saldırısının yanıtsız kalmayacağını yineleyerek, "Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacaktır" vurgusunu yaptı.

Minab ve Lamerd: "Savaş Suçu Açıktır"

Bekai, Minab'daki okul saldırısı ve Lamerd'deki stadyum saldırısına ilişkin olarak, "Bu saldırıların savaş suçu olduğunu kanıtlamak için Batılı yayınlara veya uzmanlara ihtiyacımız yok. Bu çok açıktır. ABD, yasaklı silahlar kullanarak daha fazla sivil katliamı yapmıştır" ifadelerini kullandı.

NPT'den Çekilme Olasılığı ve Nükleer Tehdit

Sözcü, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilme olasılığına ilişkin soruya, "Bu belgeye üye olduğumuz sürece yükümlülüklerimize bağlıyız. Nükleer silahlara karşı tutumumuz sabittir; bu silahlar hem dini öğretilerimize hem de insanlığa aykırıdır" yanıtını verdi.

ABD'nin nükleer saldırı tehdidine ilişkin ise, "Bu konuşmak bile insanlık dışı bir zihniyetin göstergesidir. ABD ve İsrail'in işlediği suçlar sadece insanlığa karşı değil, aynı zamanda nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine karşıdır" dedi.

ŞİÖ Zirvesi ve Bölgesel İşbirliği

Bekai, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde İran'a yönelik saldırıların kınanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uluslararası örgütlerin üye ülkelerin haklarını koruma çabalarını artırmasını bekliyoruz. İkincil yaptırımlar, sadece bir ülkeye değil, diğer ülkelere de baskı anlamına gelir" dedi.

Türkiye ve Mekke Paktı

Sözcü, Mekke Paktı üyesi ülkelerin Hürmüz Boğazı konusundaki istişarelerine ilişkin, "Bu üç İslam ülkesinin doğrudan veya dolaylı olarak tehdit altında olduğu açıktır. Bu paktı kendimize yönelik bir tehdit olarak görmüyoruz. Türkiye yakın zamanda ciddi şekilde tehdit edildi. İslam ülkeleri, güvenliklerini ABD'ye dayandıramayacaklarını ve işbirliğine yönelmeleri gerektiğini anlamış durumdalar" dedi.

ABD'nin İranlı Öğrencilere Yönelik Kısıtlamaları

Bekai, ABD'nin İranlı öğrencilerin uluslararası sınavlara (TOEFL gibi) erişimini engellemesini eleştirerek, "ABD, İran'a olan düşmanlığında her bir İran vatandaşını meşru hedef olarak görüyor. Ancak direnişten ve alternatif yöntemler bulmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.