The Atlantic: İran savaşı ABD'yi krize soktu, Pentagon yönetim kriziyle çalkalanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Atlantic dergisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki Pentagon'un İran'a karşı yürütülen savaşın yanı sıra iç tasfiyeler ve derin bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Analizde, Trump yönetiminin aldığı kararların yalnızca sonu belirsiz bir savaşa yol açmakla kalmadığı, aynı zamanda ABD'nin Çin ve Rusya'ya karşı mücadele kabiliyetini de olumsuz etkilediği vurgulandı.

1. Pentagon'da Sadakat Testi

Yazara göre, Hegseth yönetimindeki Pentagon, uzmanlık yerine kişisel sadakati ön plana çıkarıyor. ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Den Drieskoll'un istifası bu krizin son örneği olarak gösteriliyor. Drieskoll, Hegseth ile ordu reformu ve sorumlu komutanların görevden alınması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.

2. Komutan Tasfiyeleri

ABD savaş halindeyken Hegseth'in çok sayıda üst düzey subayı görevden aldığı veya emekli olmaya zorladığı belirtiliyor. The Atlantic'e göre, ABD ordusu şu anda Senato tarafından onaylanmış bir Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Bakanı'ndan yoksun. Bu durum, savaş koşullarında Pentagon'daki yönetim krizini daha da belirgin hale getiriyor.

3. Savaş Uyarıları Görmezden Gelindi

Hegseth, Trump yönetimindeki birçok üst düzey yetkilinin aksine İran'a saldırı kararını destekledi. Dışişleri Bakanı ve CIA Direktörü bu karara karşı çıkmış, saldırının İran'ın misillemesine, Amerikan güçlerine saldırılara ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimlerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. The Atlantic'e göre bu öngörüler kısa sürede gerçekleşti.

4. Hızlı Zafer Hayali Sona Erdi

Hegseth, Trump'ın hızlı zafer hayalini destekledi ancak şimdi savaş net bir strateji ve nihai hedef olmadan devam ediyor. Yazar, ABD'nin askeri yetkililerin sürdürülebilirliği konusunda uyardığı bir savaşa geniş kaynaklar aktardığını vurguluyor.

5. Komutanlardan Uyarı

Üst düzey Amerikan askeri komutanları Hegseth'e, İran'a karşı askeri operasyonların süresiz olarak devam ettirilemeyeceği uyarısında bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı, ABD Donanması'nın mevcut savaş desteği seviyesini koruyamayacağını, çünkü çatışmanın bitişi için belirlenmiş bir tarih olmadığını açıkça ifade etti.

6. Hesapların Altüst Olması

The Atlantic, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarının lojistik desteği aksattığını ve bölgedeki Amerikan güçleri için ciddi sorunlar yarattığını hatırlatıyor. Hızlı ve kontrollü bir operasyon beklentisinin aksine İran, savaşın operasyonel maliyetlerini ABD için artırmayı başardı.

7. Diğer Cephelerin Boşaltılması

Hegseth, İran savaşının ihtiyaçlarını karşılamak için askeri kaynak ve teçhizatı dünyanın diğer bölgelerinden Orta Doğu'ya aktardı. The Atlantic, bu kararın ABD ve müttefiklerini Çin ve Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı daha savunmasız hale getirdiği uyarısında bulunuyor.

8. Uçak Gemisi Savaşın Kurbanı Oldu

Savaşın stratejik maliyetinin en önemli göstergelerinden biri, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki tek uçak gemisinin bölgeden çekilmesi oldu. Yazar, Çin'in Trump ve Hegseth'in ABD kaynaklarını Pekin ile rekabetin en önemli alanından çıkarıp Orta Doğu'daki bir savaşta tüketmesini izlediğini vurguluyor.

9. Pentagon İki Ateş Arasında

ABD uzun bir savaşla karşı karşıyayken, Hegseth enerjisinin önemli bir kısmını ordunun içindeki siyasi ve kültürel çatışmalara harcıyor. Yazar, Savunma Bakanı'nın kişisel sadakat ve siyasi meselelere odaklanmasının, ordunun gerçek bir savaş kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde Pentagon'daki kaosu derinleştirdiğini savunuyor.