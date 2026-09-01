Putin'den Pezeşkiyan'a destek mesajı: "Zor koşullarda İran'ın yanındayız"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ŞİÖ Plus zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ve İran'ın mevcut askeri ve siyasi koşullara rağmen ekonomik ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, "Rusya, mevcut zor koşullarda İran'a yardım etmeye ve temel ihtiyaç maddelerini tedarik etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

"Ateşkes Kırılgan, İlişkiler Sağlam"

Rus lider, ülkesinin İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını ancak ateşkesin kırılgan olduğunu da sözlerine ekledi. Putin, "Rusya ile İran arasındaki ilişkiler tüm seviyelerde sürdürülebilir bir gelişme gösteriyor. Rusya halkı, çıkarlarını savunma mücadelesinde İran halkının yanında yer alıyor. İki ülke arasındaki insani işbirliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

"Liderinize Selamlarımı İletin"

Rus basınında yer alan haberlere göre Putin, görüşme sırasında Pezeşkiyan'dan İran Lideri Seyyid Mücteba Hamanei'ye selamlarını iletmesini istedi. Bu talep, iki ülke arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.